GNL: Tras el caso Petronas, Patrick Pouyanné (TotalEnergies) disparó un rotundo NO a Javier Milei

" Mientras siga igual, como le expliqué al presidente argentino cuando me reuní con él el mes pasado, queremos que nos devuelvan nuestro dinero. No invertiremos más mientras no veamos libertad para repatriar dividendos", disparó.

image.png En mayo de este año, Patrick Pouyanne fue reafirmado por otros tres años como director ejecutivo de TotalEnergies después de que los accionistas de la compañía francesa lo respaldaran en la reunión anual de la compañía en 2024.

La reunión del CEO de TotalEnergies con Javier Milei

Como se mencionó, aquel encuentro en Casa Rosada, del que participaron además el jefe de gabinete, Guillermo Francos, y el entonces secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo, se dio el mismo día en que se conoció la noticia de que Petronas no invertiría en el proyecto de GNL de YPF.

Y fuentes del gobierno consultadas por el mencionado sitio que publicó algunos detalles del encuentro, indicaron que la respuesta negativa de Pouyanné fue justamente en una consulta puntual de Javier Milei sobre la posibilidad de que TotalEnergies pueda ingresar al proyecto en cuestión en reemplazo de Petronas.

Fue por ello que Pouyanné respondió que una inversión en un proyecto de GNL no es posible con las restricciones vigentes en el mercado cambiario. Aunque desde TotalEnergies destacaron que el no acceso a dividendos no impedirá seguir invirtiendo en el país:

Mantenemos y desarrollamos proyectos para seguir creciendo y esto es un hecho, tenemos planes a largo plazo. La puesta en marcha de Fénix es prueba manifiesta de eso Mantenemos y desarrollamos proyectos para seguir creciendo y esto es un hecho, tenemos planes a largo plazo. La puesta en marcha de Fénix es prueba manifiesta de eso

