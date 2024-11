Pesca ilegal: Alerta por la "depredadora" china con la que negocia el gobernador de Santa Cruz

Se encontró entonces a cientos de tiburones, incluyendo especies protegidas, lo que aumentó la controversia en torno a las actividades de la empresa.

También en 2016, dos barcos de Hongdong fueron detectados en la Zona Económica Exclusiva de Sudáfrica, donde presuntamente realizaban pesca no autorizada. Desde entonces, las embarcaciones operaron regularmente en aguas internacionales del Atlántico Sur, cerca de la ZEE de Argentina, y en algunas ocasiones se ha reportado la desconexión de sus sistemas de identificación automática (AIS), una práctica común entre los barcos involucrados en actividades no reglamentadas.

En tanto, en el 2020, el buque Fu Yuan Yu 7881, propiedad de Hongdong, fue denunciado por abandonar a 24 tripulantes filipinos en China durante tres meses sin alimentación suficiente y en condiciones insalubres, lo que requirió la intervención del Gobierno filipino.

Según el informe, "estas prácticas reflejan un patrón de violaciones a los derechos humanos común en la flota pesquera china".

Más preocupante aún para el Gobierno nacional en su fuerte alineamiento con Estados Unidos es la presunta relación de Hongdong Fisheries con la industria armamentista china.

Por ello, resta ver cuán coordinada está la búsqueda provincial con la política exterior del gobierno nacional, que también es cierto que emitió recientemente señales de reacercamiento al gigante asiático

Según el Círculo de Políticas Ambientales, la compañía es subsidiaria de Poly Group Corp., un conglomerado militar chino. En 2017, Hongdong firmó un acuerdo de cooperación pesquera con el Gobierno de Mauritania bajo el nombre de Poly Hongdong Pelagic Fishery Co. Ltd., lo que llevo a sospechar sobre una posible conexión entre sus actividades pesqueras y el sector de defensa.

En Argentina, el posible acuerdo, según César Lerena, experto en legislación pesquera, violaría la Ley 24.922, que regula la actividad pesquera, y la Ley 24.093, de actividades portuarias, al facilitar el acceso a puertos argentinos a una empresa con antecedentes de pesca ilegal.

Asimismo, la Ley 25.675 establece la obligación de proteger el ambiente marino, una medida que podría quedar comprometida si se permite que Hongdong opere en Santa Cruz.

Impacto ambiental

Por otra parte, la flota pesquera china es muy criticada por su impacto ambiental en el Atlántico Sur. "Estos barcos dañan el ecosistema marino y afectan las economías locales al competir deslealmente con los pescadores nacionales", afirma Lerena, citado por la 'Revista Puerto'.

Diversos organismos internacionales y ONGs documentaron los efectos negativos de la pesca subsidiada por el Gobierno chino, que permite a estas flotas operar en aguas lejanas con menores costos y altos márgenes de ganancia, en detrimento de la sostenibilidad ambiental.

Por lo que, frente a las promesas de inversión y empleo que argumenta el Gobierno de Santa Cruz, los expertos sugieren considerar los riesgos de la pesca INDNR y las implicancias ambientales y sociales. "A nuestras empresas se les exige transparencia y cumplimiento estricto de las leyes. Esta empresa en cuestión ya contaría con antecedentes suficientes para descartar todo acuerdo", sostiene Lerena.

Intentos anteriores

Los chinos ya intentaron cerrar acuerdos en otras 4 oportunidades anteriores, con las provincias de Tierra del Fuego, Chubut y la propia Santa Cruz. En este nuevo intento, el actual gobernador Claudio Vidal firmó una 'Carta de Intención' con Hongdong Fisheries para asistir desde puertos provinciales a centenares de buques que pescan al borde de la Zona Económica Exclusiva.

Intentos anteriores fueron la construcción de un centro logístico en Tierra del Fuego, otro intento en Chubut y uno en Santa Cruz, durante la gestión previa a Vidal, en el segundo gobierno de Alicia Kirchner, que no solo firmó una carta de intención sino que llegó a organizar una reunión por Zoom entre abogados de la provincia y representantes de un grupo de armadores chinos: la propia Hongdong Fisheries más Zhoushan Huaxi Fisheries, Ronggheng Rongyuan, Shangai Kunting Import, la Asociación Pesquera de China, la Cámara de Comercio e Inversiones Argentina-China y autoridades portuarias santacruceñas.

Finalmente, por resistencias o falta de tiempo, la hoy senadora nacional kirchnerista desistió de proseguir el proyecto. El nuevo intento, ahora de la mano de Vidal, involucra a Hondong Fisheries, que también participó del anterior. Por tamaño de su flota, de 161 buques, se trata de la segunda pesquera china (y probablemente la segunda del mundo), detrás de la China National Fisheries Corp (CNFC), que cuenta con 257 embarcaciones.

Hasta ahora se trata solo de una Carta de Intención, de la que no se conoce la letra chica y de una próxima visita de una delegación china a Santa Cruz

Pesqueras locales, también en alerta

pesqueros.png

Pero el proyecto puso en alerta a cámaras y empresas pesqueras locales, que no tienen en claro el alcance del proyecto y temen que solo termine favoreciendo, con servicios, reparación, combustibles y provisiones, a la numerosa flota china que pesca al borde de la ZEE, afectando a su vez la biomasa dentro del Mar Argentino.

"No estamos de acuerdo con esta idea. Estamos haciendo gestiones para averiguar", dijo Darío Sócrate, director de la Cámara de Armadores Poteros Argentinos (CAPA), potencialmente el sector más afectado, pues se dedica a la pesca del calamar, la especie a la que apunta cerca del 70% de la flota china que pesca en la Milla 201. Se trata de una especie clave en la cadena trófica y el equilibrio biológico del Mar Argentino.

"Vemos este tema con mucha preocupación. No conocemos el alcance real, pero si termina siendo una promesa de apertura de puertos a la flota extranjera es muy preocupante y nos pone en estado de alerta. No conocemos el alcance del acuerdo: si fuera a favorecer la industria de Santa Cruz y la creación de puestos de trabajo, bienvenido. El tema es que no sea meramente una apertura de puertos para flota extranjera. Por ahora, preocupación y tratar de conocer el alcance de lo que se haya comprometido", dijo por su parte Eduardo Boiero, presidente de la Cámara de Armadores y de Pesqueros y Congeladores de la Argentina (CAPeCA), que concentra los llamados 'buques-factoría' de pesca de langostino, por monto en dólares de exportación, la principal especie del Mar Argentino.

Tal como se mencionó, desde la gobernación de Santa Cruz dijeron que se está en una etapa incipiente, que lo que se firmó es simplemente una Carta de Intención, a la que podría seguir un pedido chino de información sobre el estado de los puertos provinciales.

