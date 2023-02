Pesca ilegal: La empresa que atiende a la flota china (un reclamo local)

Según explicó el sitio 'Mongabay' en un duro informe sobre cómo operan los barcos de bandera china en el puerto en cuestión, se trata de grandes embarcaciones refrigeradas, también llamadas reefers, que reciben en altamar la pesca de buques más pequeños permitiéndoles a estos vaciar su carga sin tener que volver a tierra firme, para que puedan seguir pescando ininterrumpidamente por largos períodos de tiempo.

Esa actividad de transferir la pesca de un barco a otro es una de las estrategias más utilizadas para la pesca ilegal, asegura la FAO, considerando que en las bodegas de los buques frigoríficos se mezcla la pesca de numerosos barcos impidiendo que esta pueda ser rastreada

El mencionado sitio junto al medio uruguayo 'Sudestada', accedió a información del Puerto de Montevideo y comprobó que ahí han arribado barcos pesqueros y reefers con antecedentes de pesca ilegal. Además, la terminal portuaria también ha recibido flotas denunciadas por abuso laboral y trata de personas.

"Hemos detectado casos de abusos laborales en barcos que llegan al Puerto de Montevideo, como horas excesivas de trabajo sin períodos de descanso, disparidades en salarios, informalidad en los contratos y abusos físicos y verbales", afirmó Jessica Sparks, investigadora de abusos laborales en puertos de la Universidad de Nottingham. Incluso, de acuerdo con cifras de la Prefectura de Uruguay, un total de 59 tripulantes fallecidos fueron desembarcados en el puerto entre 2013 y 2021, según el sitio mencionado.

puerto.jpg Tripulante indonesio desembarcado muerto al interior de una caja de madera en el Puerto de Montevideo. Foto: Embajada de Indonesia, publicada por 'Mongabay'.

Cierto es que el gobierno de Uruguay es el que determina quién puede utilizar los servicios del puerto, pero existe otro actor que fue hasta ahora menos identificado: las agencias marítimas.

Son éstas últimas las representantes de los buques pesqueros extranjeros en Uruguay y quienes hacen todas las gestiones frente al estado uruguayo para poder ingresar al Puerto de Montevideo.

La empresa Verny SA es la agencia marítima que aparece con mayor frecuencia asociada a los barcos extranjeros con antecedentes por pesca ilegal y abusos laborales, según 'Mongabay'.

Las agencias marítimas

La agencia, una figura que existe en todo el mundo, realiza funciones vinculadas al ingreso, permanencia, aprovisionamiento y salida del buque en el puerto, desde compra de alimentos a gestiones con la tripulación

"Las agencias hacen todo el trabajo administrativo que requiere la operación de los barcos en el puerto. Traen los traductores, compran los comestibles y coordinan la logística", explicó Milko Schvartzman, especialista en conservación marina de Argentina.

Además, es el representante legal del propietario o armador del buque en el país extranjero, siendo legalmente responsable frente a cualquier reclamo relacionado con la actividad del buque en puerto y en las aguas nacionales.

Por tanto, "si el armador del buque ha cometido una infracción, como por ejemplo haber incurrido en pesca ilegal no declarada y no reglamentada, el agente marítimo debería estar en conocimiento de eso al ser el representante, lo que le da un cierto grado de complicidad", sostuvo Eduardo Pucci, especialista en derecho marítimo en Argentina, a dicho medio.

Si el buque fue previamente sancionado, pero abonó la multa correspondiente, o si la causa judicial fue cerrada, la agencia no está impedida de darle servicios. Sin embargo, la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada o los abusos en derechos humanos en la tripulación no son siempre formalmente sancionados por los gobiernos nacionales, lo que le permite a la agencia asistir a buques sospechosos de actividades ilegales, sostiene Schvartzman.

flota china.jpg Según publicó 'Mongabay', en el Puerto de Montevideo, Uruguay, Verny SA se destacó como la agencia más utilizada por los barcos de bandera china.

Según el especialista, las agencias cuentan con la información del barco por lo menos una semana antes de su llegada a Montevideo, por lo que pueden decidir a quién darle servicios y a quién no.

El experto asegura que "las agencias también a veces son quienes buscan hacer lobby con el gobierno para obtener mayores flexibilidades en los permisos que deben presentar en puerto". Asimismo, a través de lobby, sostiene el especialista, las agencias buscan ahorrarle costos a los barcos para que, por ejemplo, "los tripulantes fallecidos sean incinerados y no tener que repatriarlos".

Entre 2012 y 2021, un total de 68 agencias marítimas asistieron a los buques pesqueros extranjeros en Montevideo, según la información oficial a la que accedió 'Mongabay', que afirma que entre ellas fue Verny SA la que se destacó como la agencia más utilizada por los barcos de bandera china, varios de ellos vinculados con pesca ilegal, no declarada y no reglamentada y abuso laboral.

Verny SA

La empresa Verny SA tiene sede en Montevideo y un presidente que es ciudadano chino. Se trata de Lu Zhao, cuyo secretario es el uruguayo Marcos Henares Madera, quien describe a Verny SA en 'Linkedin' como una agencia marítima "r epresentante de buques pesqueros, frigoríficos y de transporte de combustibles de terceras banderas".

Henares es también presidente de la agencia de cargas 'Velcafa', y si bien hoy es el secretario de Verny, fue su vicepresidente en años anteriores.

pesca ilegal china.jpg Verny SA asistió, entre 2012 y 2021, a un total de 507 barcos de los cuales 344 tenían bandera china.

Según información del Puerto de Montevideo, Verny SA asistió, entre 2012 y 2021, a un total de 507 barcos de los cuales 344 tenían bandera china, lo que la convierte en la principal agencia marítima en asistir a los buques del país asiático. Si bien otras agencias marítimas también asistieron a barcos chinos, ninguna está cerca de los números de Verny SA. En tanto, los restantes 163 buques asistidos por Verny SA eran de bandera española y panameña.

Entre los barcos con antecedentes que Verny SA agenció en Montevideo están:

- Los reefers Hai Feng 658, Hai Feng 688 y el Ocean Mariner que fueron sancionados por el gobierno panameño por no declarar sus trasbordos.

- En 2017, recibió al Fu Yuan Yu 7883, que más tarde estuvo involucrado en un caso de trabajo forzado cuando 18 ciudadanos indonesios denunciaron que no les pagaron por las labores realizadas entre 2018 y 2020.

- En 2020, recibió al Fu Yuan Yu 7614, cuando hizo escala en Montevideo para desembarcar tripulación por motivos humanitarios, según consignó C4ADS, una organización proporciona análisis basados en datos y evidencia sobre problemas de seguridad transnacional.

- A ellos se suman los pesqueros de la flota Lu Rong Yuan Yu. Los barcos 679, 977, 895 y 939 desembarcaron tripulantes con problemas de salud y fallecidos en Montevideo. Mientras que el 668 tiene el antecedente de haber sido detectado pescando ilegalmente en Argentina en 2020.

Si bien inicialmente se fugó y no fue atrapado, luego decidió entregarse y fue escoltado a Argentina por la prefectura.

Por otro lado, Verny SA también estuvo involucrada en un caso de tráfico de personas en 2013 en Uruguay.

Aldo Braida, presidente de la Cámara de Agentes de Pesqueros Extranjeros, la cual representa a Verny SA, entre otras agencias marítimas, sostiene que no es responsabilidad de la agencia comprobar la información de los barcos:

Nosotros solo transmitimos la documentación que se nos pide previo al arribo, desde el gobierno, que de hecho es mucha

El barco debe presentar una declaración de no pesca en zona ilegal, un permiso de pesca y una declaración del estado de bandera afirmando que lo monitoreó y verificó, entre otros documentos que pide Uruguay. Al barco se le pregunta a qué viene, si su arribo al puerto es para hacer recambio de tripulación o para bajar mercadería, y también puede ser inspeccionado de manera presencial.

Sin embargo, en la práctica, sostiene Schvartzman, la documentación tiene bastantes problemas. "Muchas veces no se cumplen con todos los requisitos o lo que se completa no es verdadero", sostiene.

Braida, por su parte, desestima las denuncias contra los barcos pesqueros extranjeros que operan en Montevideo. Según dice, dichas denuncias no tienen respaldo.

