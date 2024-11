Racing: Hinchas en pie de guerra contra Diego Milito y Fernando Marín

Así, las posturas de ambas facciones quedaron claras en una asamblea que evidenció la tensión política de cara a los próximos comicios.

“El club es de los socios”, el canto de Racing ante una posible vuelta de Fernando Marín

El encuentro, que transcurría con relativa calma, se tornó agitado hacia el final, cuando los presentes comenzaron a entonar cánticos a favor y en contra de la actual dirigencia. Entre los cánticos más resonantes se destacó una consigna en defensa del club y en rechazo a las Sociedades Anónimas Deportivas, una clara alusión a Fernando Marín, exgerenciador de Racing.

“El club es de los socios, no una empresa de Marín”, fue el grito que se escuchó desde las filas de la actual dirigencia, subrayando el rechazo de algunos sectores del club a cualquier forma de privatización o intervención empresarial en Racing.

Diego Milito se defendió de sus dichos sobre Marín pero que no es parte de su proyecto

Diego Milito, ídolo y candidato a presidente de Racing, salió a defenderse de las duras críticas que sufrió en las redes sociales tras elogiar al exgerenciador del club, Fernando Marín, y aseguró que no es parte de su proyecto político en la “Academia”.

Hay que mencionar que Milito elogió el trabajo de Marín al frente de Blanquiceleste Sociedad Anónima en la institución de Avellaneda aunque aclaró que esa es su opinión personal y no forma parte del proyecto de club que tiene pensado para Racing en caso de ser elegido presidente.

La gestión Fernando Marín como gerenciador de Racing y las aclaraciones de Diego Milito

Los dichos de Milito trascendieron este último miércoles 06/11 y generaron reacciones en contra del ídolo, teniendo en cuenta que Blaquiceleste dejó a Racing al borde del abismo, con negocios poco claros y escándalos por doquier.

“Mi vínculo con Fernando Marín es personal y es de público conocimiento”, enfatizó Milito en una carta dirigida a los hinchas de Racing publicada en redes sociales.

Y enseguida aclaró que más allá de lo que piensa de Marín, que es algo bueno a diferencia de la creencia de la mayoría de los hinchas de La Academia “no significa” que vaya a incluirlo en su proyecto en Racing.

Milito no lo dijo pero muchos creen que Marín le presentó a Hernán Lacunza y sin embargo quién hizo el contacto fue Mauricio Macri, otro de los hombres cercanos al proyecto del ídolo racinguista y que acercará empresarios árabes para invertir en el club.

“Fernando Marín no está ni estará en mi gobierno”, declaró Milito en otro tramo de la carta, en la que aclara lo que dijo sobre el dueño de Blanquiceleste es solo su “opinión personal” que no tiene relación con su equipo de trabajo para Racing.

Racing: Diego Milito se jugó por Marin y lo liquidaron en las redes

Diego Milito participó en un documental sobre la vida del exgerenciador del club y empresario de medios de comunicación, Fernando Marín, pero las redes sociales no lo perdonaron. La participación de Milito en dicho documental disparó fuertes críticas en las redes sociales de parte de los fanáticos del club de Avellaneda.

Estas imágenes se dieron a conocer a modo de anticipo de lo que será la docuserie sobre Marín, se muestran declaraciones de distintas personalidades del deporte y los medios. Entre ellas, junto a Reinaldo Carlos “Mostaza” Merlo y Mauricio Macri, aparece Diego Milito, candidato a presidente de la “Academia” en los comicios de diciembre.

Los elogios de Diego Milito a Fernando Marín que provocaron la bronca de los hinchas de Racing

“Todo lo que él toca, sabe que lo va a hacer algo grandioso”, señaló el exfutbolista sobre el empresario.

Cabe remarcar que hace algunas semanas, el ídolo de la “Academia” descartó una vinculación con Marín en su proyecto político para el club. “No está en nuestro armado político y no está dentro de nuestro proyecto. No hay más nada que aclarar. No está dentro de nuestro proyecto”, enfatizó, en una entrevista a Tiempo Argentino.

“A Marín lo conozco del 2001. Como lo conozco a (Massimo) Moratti del Inter. Han sido parte de mi historia como futbolista. Pero una cosa no tiene nada que ver con la otra. No está dentro de este proyecto, algo que quiero dejar bien en claro. Quiero ser contundente respecto a esto porque me intentan vincular a temas con los que no tengo nada que ver como las SAD, algo sobre lo que ya me he explayado al respecto”, agregó.

Las duras críticas a Diego Milito por sus dichos sobre Fernando Marín

Tras la difusión del video que anticipa la serie sobre el empresario, hinchas de Racing se volcaron a las redes para manifestarse contra Diego Milito y Fernando Marín.

“Ay ay, Diego Alberto...”, “Marín nunca más”, “Si mirás esto inmediatamente pedís la urna para votar a Víctor Blanco”, dicen algunos comentarios de hinchas de Racing que expresaron su descontento por la participación del ídolo y candidato a presidente en la docuserie.

Diego Milito candidato, Víctor Blanco denunciado

El pasado miércoles 30/10 se conoció la intimación de Carlos Alberto Yaqué y Rolando Zárate (representantes de Lautaro Martínez en 2018) al presidente de la “Academia”, Víctor Blanco, a presentarse en la Fiscalía de Instrucción número 4 de Avellaneda por “defraudación por retención indebida - Defraudación por suscripción engañosa de documento”.

Yaqué y Zárate afirman que se les adeuda el pago de comisiones tras haber concretado el pase al Inter de Milán.

Racing lo desmintió categóricamente con un comunicado:

“Se informa que ante el reclamo de Carlos Alberto Yaqué y Rolando David Zárate por supuestas comisiones adeudadas en ocasión de la transferencia de Lautaro Martínez al FC Internazionale Milano, en 2018, Racing Club no registra deuda alguna y que, además, los hechos involucrados en la denuncia judicial son ajenos a la referida operación de transferencia. Asimismo, nuestra institución presentará en la Fiscalía de Instrucción N° 4 de Avellaneda toda la documentación respaldatoria”.

Lo llamativo es que no es la primera vez que sucede algo “político” con la candidatura de Diego Milito. El ex delantero anunció que iba a ser candidato días antes del clásico contra Independiente y esta denuncia a Blanco se da un día antes del fundamental partido ante Corinthians.

Las elecciones en Racing se darán el próximo domingo (15/12) y de un lado estará Diego Milito (con Hernán Lacunza, PRO, como uno de sus vices. Martín Ferré, discípulo de Daniel Scioli y funcionario del gobierno de Alberto Fernández, es el otro candidato a vice) y del otro lado Christian Devia, con Blanco como vice.

