Diego Milito se defendió de sus dichos sobre Marín pero que no es parte de su proyecto

Milito no lo dijo pero muchos creen que Marín le presentó a Hernán Lacunza y sin embargo quién hizo el contacto fue Mauricio Macri, otro de los hombres cercanos al proyecto del ídolo racinguista y que acercará empresarios árabes para invertir en el club.

“Fernando Marín no está ni estará en mi gobierno”, declaró Milito en otro tramo de la carta, en la que aclara lo que dijo sobre el dueño de Blanquiceleste es solo su “opinión personal” que no tiene relación con su equipo de trabajo para Racing.

Embed - Diego Milito on Instagram: "Un mensaje (y un compromiso) para los hinchas y socios de Racing." View this post on Instagram A post shared by Diego Milito (@diegomilito)

Racing: Diego Milito se jugó por Marin y lo liquidaron en las redes

Diego Milito participó en un documental sobre la vida del exgerenciador del club y empresario de medios de comunicación, Fernando Marín, pero las redes sociales no lo perdonaron. La participación de Milito en dicho documental disparó fuertes críticas en las redes sociales de parte de los fanáticos del club de Avellaneda.

Estas imágenes se dieron a conocer a modo de anticipo de lo que será la docuserie sobre Marín, se muestran declaraciones de distintas personalidades del deporte y los medios. Entre ellas, junto a Reinaldo Carlos “Mostaza” Merlo y Mauricio Macri, aparece Diego Milito, candidato a presidente de la “Academia” en los comicios de diciembre.

Los elogios de Diego Milito a Fernando Marín que provocaron la bronca de los hinchas de Racing

“Todo lo que él toca, sabe que lo va a hacer algo grandioso”, señaló el exfutbolista sobre el empresario.

Cabe remarcar que hace algunas semanas, el ídolo de la “Academia” descartó una vinculación con Marín en su proyecto político para el club. “No está en nuestro armado político y no está dentro de nuestro proyecto. No hay más nada que aclarar. No está dentro de nuestro proyecto”, enfatizó, en una entrevista a Tiempo Argentino.

“A Marín lo conozco del 2001. Como lo conozco a (Massimo) Moratti del Inter. Han sido parte de mi historia como futbolista. Pero una cosa no tiene nada que ver con la otra. No está dentro de este proyecto, algo que quiero dejar bien en claro. Quiero ser contundente respecto a esto porque me intentan vincular a temas con los que no tengo nada que ver como las SAD, algo sobre lo que ya me he explayado al respecto”, agregó.

Las duras críticas a Diego Milito por sus dichos sobre Fernando Marín

Tras la difusión del video que anticipa la serie sobre el empresario, hinchas de Racing se volcaron a las redes para manifestarse contra Diego Milito y Fernando Marín.

“Ay ay, Diego Alberto...”, “Marín nunca más”, “Si mirás esto inmediatamente pedís la urna para votar a Víctor Blanco”, dicen algunos comentarios de hinchas de Racing que expresaron su descontento por la participación del ídolo y candidato a presidente en la docuserie.

Diego Milito candidato, Víctor Blanco denunciado

El pasado miércoles 30/10 se conoció la intimación de Carlos Alberto Yaqué y Rolando Zárate (representantes de Lautaro Martínez en 2018) al presidente de la “Academia”, Víctor Blanco, a presentarse en la Fiscalía de Instrucción número 4 de Avellaneda por “defraudación por retención indebida - Defraudación por suscripción engañosa de documento”.

Yaqué y Zárate afirman que se les adeuda el pago de comisiones tras haber concretado el pase al Inter de Milán.

Racing lo desmintió categóricamente con un comunicado:

“Se informa que ante el reclamo de Carlos Alberto Yaqué y Rolando David Zárate por supuestas comisiones adeudadas en ocasión de la transferencia de Lautaro Martínez al FC Internazionale Milano, en 2018, Racing Club no registra deuda alguna y que, además, los hechos involucrados en la denuncia judicial son ajenos a la referida operación de transferencia. Asimismo, nuestra institución presentará en la Fiscalía de Instrucción N° 4 de Avellaneda toda la documentación respaldatoria”.

Lo llamativo es que no es la primera vez que sucede algo “político” con la candidatura de Diego Milito. El ex delantero anunció que iba a ser candidato días antes del clásico contra Independiente y esta denuncia a Blanco se da un día antes del fundamental partido ante Corinthians.

Las elecciones en Racing se darán el próximo domingo (15/12) y de un lado estará Diego Milito (con Hernán Lacunza, PRO, como uno de sus vices. Martín Ferré, discípulo de Daniel Scioli y funcionario del gobierno de Alberto Fernández, es el otro candidato a vice) y del otro lado Christian Devia, con Blanco como vice.

Más notas de Golazo24

Lluvia de goles: River e Instituto se sacaron chispas pero triunfó el Millonario

Boca dio una clase abierta de psicología frente a Godoy Cruz en La Bombonera

Mariano Closs bancó a los hinchas de River que critican a Miguel Borja

Neymar lesionado con rotura de ligamentos cruzados

Boca: ¿Se cae el pase de Cristian Medina al Fenerbahçe?

Leyenda francesa destroza a Mbappé: "Mejorará porque no puede ser peor"