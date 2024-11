Boca: ¿Se cae el pase de Cristian Medina al Fenerbahçe?

Fernando Gago Habrá que ver si Fernando Gago perdona a Cristian Medina y lo vuelve a tener en cuenta.

Como sigue Medina en Boca

Lo peor que pueda pasarle a Cristian Medina es quedarse en Boca, y no porque no tenga lugar o porque el club no le asegure un futuro en su carrera, sino por una actitud que tuvo el jugador que hizo que el cuerpo técnico y la dirigencia lo apartaran del equipo.

En la previa del partido entre Boca y Gimnasia de La Plata por Copa Argentina el mediocampista le pidió al cuerpo técnico de Gago no jugar para no lesionarse por su inminente pase al fútbol turco. Eso fue aceptado, pero no cayó bien en el CT ni en la dirigencia.

Debido a esto Medina fue separado del plantel hasta que se defina su situación con el Fenerbahçe, pero ahora, con el pase prácticamente caído, su futuro es incierto, ya que no hay muchos antecedentes de clemencia ante estos casos por parte de Riquelme y compañía. Si por esas casualidades la dirigencia lo perdona, habrá que ver si Gago le hace un lugar o es caso cerrado.

