No va más: Aerolíneas Argentinas e Intercargo, con destino sentenciado

Al respecto, el secretario de Transporte de la Nación, Franco Mogetta, aseguró que el camino no tiene retorno y que las opciones son las planteadas: cierre, privatización o traspaso. “Vamos a ir por la privatización y si no se da la privatización, intentaremos que los empleados acepten la administración de la empresa. Y si no la aceptan, se cerrará. Pero Aerolíneas Argentinas no va a tener más el fondeo que tiene el Estado, que durante el kirchnerismo le ha costado 8 mil millones de dólares al Estado”, sentenció el funcionario cordobés.