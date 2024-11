El VAR ratificó el penal para Racing que dejó 'mudo' a Ramón Díaz

De igual manera, Emiliano Díaz, hijo y ayudante de campo de Ramón, dejó en claro que “el enfoque está en el Brasileirao”, lo cual tiene sentido, ya que allí se están jugando el hecho de no descender.

ELVARRATIFICOELPENALPARARACINGQUEDEJOMUDOARAMONDIAZFOTO2.jpg La Conmebol dio a conocer los audios del VAR que ratificaron el penal para Racing ante el Corinthians que dejó sin palabras a Ramón Díaz.

No solo el “fracaso” fue deportivo en este caso, sino que esto trae consigo un fuerte problema económico. Corinthians perdió la posibilidad de obtener una suma total de US$ 16,1 millones por ganar la Copa Brasil y de otros US$ 6 millones si ganara la Sudamericana.

En estos momentos, Corinthians corre un riesgo fatal, que es el descenso. Está a tan solo 1 punto de Bragantino (es el último que desciende hasta el momento). El Brasileirao es tan competitivo, que los de Ramón, están a 2 puntos de la clasificación a la Conmebol Sudamericana 2025.

“Tengo contrato con el Corinthians hasta finales de 2025”, declaró este último jueves 31/10 Ramón luego de la derrota ante Racing, demostrando tener fuerzas para continuar.

Doblete de Juanfer Quintero en Racing para dar vuelta el partido ante Corinthians

El mediocampista de Racing, Juan Fernando Quintero, anotó dos goles para darle la victoria parcial a su equipo ante Corinthians, al término del primero tiempo, en un duelo válido por la vuelta de las semifinales de la Copa Sudamericana.

Primero de penal, a los 39’, y luego con una gran definición, tres minutos más tarde, el colombiano dio vuelta el partido y le dio la clasificación a la “Academia” a la final del torneo internacional.

Racing comenzó perdiendo tras un gol de Memphis Depay para el cuadro brasileño, pero el volante de 31 años marcó una ráfaga de goles para emocionar a todo el “Cilindro” de Avellaneda.

Racing es finalista de la Copa Sudamericana 2024

Racing es el nuevo finalista de la Copa Sudamericana 2024, al haber derrotado como local por 2 a 1 a Corinthians, en un partido disputado esta noche, en el “Cilindro” de Avellaneda, por la vuelta de la semifinal de dicha copa.

Así, el Racing de Gustavo Costas derrotó por 2 a 1 al Corinthians de Ramón Díaz y dirá presente en la final de la Copa Sudamericana 2024, en la que enfrentará a Cruzeiro de Brasil.

Su última final internacional había sido en 1992, en la Supercopa sudamericana, y, curiosamente, su rival también había sido Cruzeiro, aunque no lo había podido vencer.

