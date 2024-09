Desinterés de Petronas por GNL de YPF, alivia a Axel Kicillof

“No tengo dudas que la planta de GNL se va a hacer. Después veremos si es con Petronas o no y veremos los cronogramas de inversión. Es una discusión empresarial, comercial y financiera, pero no está en riesgo el proyecto. (...) por lo que he hablado con Horacio Marín, creo que si Petronas no sigue, YPF va a continuar con el proyecto con otros socios, con otras empresas. La decisión de YPF es continuar con la planta y será en Río Negro”.

En EconoJournal, Laura Hevia:

“(...) El gobernador patagónico intentó quitarle gravedad al asunto, sobre todo por las expectativas que genera en la provincia y específicamente en los habitantes de la localidad de Sierra Grande, ubicada a pocos kilómetros de la costa. Agregó que “el desarrollo de Vaca Muerta Sur es tan importante como la planta de GNL, que fue conocida por la disputa con Bahía Blanca” y detalló que actualmente la provincia encabeza una serie de capacitaciones para formar profesionales y que puedan trabajar en el proyecto.

Una fuente de la industria que participó en la elaboración de proyecto Argentina LNG, confirmó a EconoJournal que “Petronas está con un pie afuera”. Consultado por los motivos, negó que tengan que ver con la coyuntura política nacional y dijo que tendrían que ver con el ingreso de otras empresas al proyecto. (...)".

El marco de referencia es el Acuerdo de Estudio y Desarrollo Conjunto (JSDA) y el Memorándum de Entendimiento (MOU) firmado en 2022. Pero, EconoJournal agrega:

"En julio pasado, este medio reveló que YPF analizaba sumarse al proyecto de PAE, Wintershall Dea y Golar, algo que implicaba que la compañía que lidera Marín se salteara la 1ra. etapa flotante del proyecto con Petronas, ya que el proyecto original estaba pensado en 3 etapas: 1ra., mediante la utilización de una barcaza ya construida de Petronas con capacidad de procesar 1,5 MTPA de GNL y la fabricación de otras 2 terminales flotantes por 4-5 MTPA cada una. 2da. etapa suponía la construcción de una terminal en tierra por 10 MTPA. Y 3ra. hacía lo propio por otros 10 MTPA también onshore".

Horacio Marin también hizo su control de daños, vía Luis Majul, por Radio El Observador (para algo tiene que servir la publicidad que riega YPF). Hay otra nota de Urgente24 que lo cuenta.

