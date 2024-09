Mercedes Ninci se quebró al ver cómo se incendiaba su casa familiar en Córdoba

"Fabiola era consciente de todas estas mujeres, ella sabía. Pero a la que más celos le tuvo fue a una colega nuestra... no sé si hubo una relación, pero sí le tenía unos celos tremendos a Viviana Canosa", expresó.





Embed - Mirtha cree que Alberto Fernández tuvo una relación con Viviana Canosa y habló de Fabiola



Sin embargo, de inmediato agregó: "No sé si Viviana Canosa tuvo o no una relación con Alberto. Supongo que no". A pesar de su aclaración, la conductora del programa no lo dejó pasar y también opinó al respecto.

"Yo supongo que sí", dijo la diva con seguridad. A lo que la invitada sumó: "A mí me cuentan que en 2019, cuando Alberto empieza a hacer la gira en todo el país porque era candidato a Presidente, ella iba y lo entrevistaba en varios lugares, y Fabiola se ponía muy nerviosa porque Canosa es muy linda".

------------------

Más contenido en Urgente24:

Yuyito González y Javier Milei, hasta las manos: dedicatoria de amor y campera de por medio

Aerolínea low cost anunció la quiebra por falta de financiamiento

Grieta entre actores: Alfredo Casero liquidó a Pablo Echarri y Nancy Dupláa

El ataque de celos de Pamela David a Daniel Vila: "Tóxica"

Pampita subió una llamativa foto en medio de los rumores con Roberto García Moritán