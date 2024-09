Yuyito González y Javier Milei, hasta las manos: dedicatoria de amor y campera de por medio

image.png Yuyito González hasta las manos con Javier Milei: demostración de amor en vivo.

"Prohibido nuestro amor, ¿y qué?", empezó a cantar Yuyito. Sin embargo, se corrigió: "No, prohibido no". Acto seguido, le habló a esas "envidiosas" que no pueden verlos juntos. ¿Será una respuesta a los dichos de Susana Roccasalvo? La conductora no dudó en marcar su territorio una vez más.