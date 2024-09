¿Agranda la familia? Sol Pérez aclaró los rumores de embarazo

Sol Pérez habló sobre su salida del streaming

Además de desempeñarse como panelista en Cortá por Lozano de lunes a viernes por la pantalla de Telefe, hasta hace algunos días trabajaba en Rumis por el canal de streaming La Casa.

Para sorpresa de la audiencia la modelo dejó de formar parte y Lizardo Ponce, conductor del programa, fue el encargado de explicar la situación. "Le mandamos un beso enorme a Sol Pérez que no va a continuar en el programa por el tema de los horarios, la verdad que estamos muy triste con la salida de Sol", expresó.

Por su parte, Yanina Latorre manifestó que su partida había sido por una cuestión monetaria. Sin embargo, la joven se encargó de desmentirlo y aseguró que se trató de cambios de horarios en el ciclo.

"Para mí era imposible hacerlo, no tenía sentido ir por una hora y cuarto. Ellos me ofrecen hacer un programa antes a la mañana, y yo vivo en Pilar, era difícil. Me pagaban re contra bien, no me puedo quejar", argumentó.

------------------

Más contenido en Urgente24:

El paraíso de las aceitunas desconocido en Buenos Aires

La película de terror argentina "1978" ya tiene tráiler oficial y generó todo tipo de reacciones

Un pueblo en Córdoba muy tranquilo para descansar entre las sierras

La miniserie de Disney+ que tiene pocos capítulos y está triunfando

Los trucos para obtener más espacio en el equipaje de mano