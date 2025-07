Fantasma del default se extiende entre proveedoras del campo: números "ya no cierran"

-alta carga impositiva en Argentina por las retenciones o derechos de exportación

-fragilidad de la cadena de pagos que afecta a los productores más pequeños y a los transportistas.

Bioceres S.A. reestructura su deuda

Su principal accionista es Bioceres Corp Solutions, una firma se consolidó a nivel internacional gracias a la elaboración de una semilla con modificación genética: el trigo HB4, muy resistente a la sequía y aprobado por las autoridades sanitarias de los Estados Unidos.

image.png Bioceres entró en default a pesar del éxito de su descubrimiento

Fue fundada en 2001 y llegó a ser parte del Nasdaq, algo inédito para una iniciativa comercial surgida en la Chicago de Argentina.

En tiempos de La Niña, con una triple sequía que afectó al subcontinente a lo largo de 3 temporadas consecutivas, el descubrimiento de los investigadores rosarinos se volvió estratégico para los hombres de campo.

BIOX se mantendría a salvo de la debacle. Tuvo una rápida expansión internacional consiguiendo licencias para sus productos en varios países con tradición agropecuaria.

Según la agencia Bloomberg, el monto de los pagarés defaulteados llegó a US$ 5,31 millones durante el mes de junio de 2025. En julio, se sumarían impagos por otros US$ 3 millones según el citado portal online.

Según publicó la Revista Chacra, el HB4 argentino es una carta clave para generar un cambio productivo ya que podría llevar al trigo hasta más allá de fronteras que hoy lo contienen por carecer de regímenes pluviales adecuados.

image.png Los Grobo, otro gigante con prolemas de default

Los Grobo, la primera señal del desequilibrio

En diciembre de 2024, dos empresas del grupo Grobocopatel (Los Grobo Agropecuaria y Agrofina) comunicaron a la Comisión Nacional de Valores su incapacidad para afrontar pagos inmediatos por unos US$ 400.000 y anticiparon que no podrían cumplir con los vencimientos de pagarés bursátiles.

Se complicaba una deuda total de aproximadamente US$ 10 millones. La situación se agravó con la acumulación de cheques rechazados por más de US$ 3,2 millones y un pasivo de US$ 30 millones con diferentes bancos.

Ambas compañías solicitaron la apertura de concurso preventivo de acreedores, buscando reestructurar sus pasivos y evitar la quiebra. Ingresaron en Procedimiento Preventivo de Crisis en un intento por enfrentar el complejo escenario financiero.

En el caso de Agrofina, hay que destacar que la venta de agro insumos se retrajo de manera significativa por la crisis económica, financiera y climática que afectó al campo argentino en el último lustro.

“En el marco de un mercado con una retracción desafiante, estamos transcurriendo una situación de falta de liquidez transitoria que impacta en el pago de los pagarés bursátiles emitidos para las empresas que componen el Grupo”.

Un pagaré bursátil es un instrumento de deuda emitido por empresas en el mercado de capitales para obtener financiamiento, comprometiéndose a devolver el capital más intereses en una fecha futura.

La crisis financiera de las empresas se agravó al no alcanzar acuerdos con sus acreedores, entre los que se encuentran importantes entidades bancarias como Banco Galicia, Santander, HSBC, Bapro, Supervielle, Hipotecario, Macro e Industrial. Estos incumplimientos incluyen pagos por casi u$s30 millones.

image.png

Surcos: apostó a la nanotecnología y terminó en default

Enfrentó una profunda crisis en diciembre de 2024, con deudas por más de US$ 3,5 millones y US$ 8 millones en pagarés bursátiles.

La compañía ingresó en concurso preventivo de acreedores y anunció la desvinculación de 50 empleados sosteniendo una plantilla de aproximadamente 170 trabajadores.

La CNV determinó una suspensión provisoria sobre la compañía al considerar que el financiamiento en el mercado de capitales y el impago posterior constituyeron un delito, al haber emitido obligaciones negociables sin difundir información que lo permitiera.

Al arrastre de más de tres años de malas cosechas, generadas principalmente por la sequía y la chicharrita, se sumaron las retenciones y la baja de precios internacionales.

En maíz y soja, un productor argentino suele recibir en dólares menos de la mitad que se lleva su par brasileño, uruguayo o paraguayo. Atribuyeron desde la empresa la crisis a la falta de liquidez, la caída del mercado y un plan de inversión que no pudo sostenerse

Se trata de una empresa dedicada a fabricar productos fitosanitarios para el sector rural y enfrenta una de las crisis más profundas de su historia tras no poder afrontar deudas por más de US$ 3,5 millones y US$ 8 millones en pagarés bursátiles.

La empresa cuenta con 14 depósitos y 11 centros comerciales en puntos estratégicos de Argentina, además de presencia en Uruguay, Paraguay, Bolivia y Colombia.

Sin embargo, la baja en ventas puso en jaque su operatividad. La firma litoraleña con 4 décadas de experiencia enfrenta reclamos de casi 600 acreedores.

La agencia calificadora FIX SCR degradó en enero de 2025 la calificación de Surcos S.A. a D, el nivel más bajo posible, indicando incumplimiento de obligaciones financieras.

image.png

Speedagro, agro industrial de pesticidas en concurso preventivo

Sus autoridades se presentaron ante la Justicia para iniciar un proceso judicial ante la imposibilidad de saldar sus deudas. Buscaron un acuerdo con sus acreedores que le permita evitar la quiebra.

Desde la compañía señalaron que la decisión responde a un contexto adverso para el sector.

Speedagro es una compañía fundada en 2001 en la provincia de Santa Fe y se dedica a la elaboración de herbicidas y fitosanitarios para el agro.