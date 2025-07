Hamas acepta la tregua de Donald Trump pero pide un cambio en la redacción

El documento establece que, al 10mo. día del alto el fuego, Hamás proporcionará información completa sobre todos los rehenes restantes en Gaza, incluyendo pruebas de vida, un informe médico o la confirmación del fallecimiento.

A cambio, Israel proporcionará información completa sobre los prisioneros palestinos detenidos en Gaza desde el 07/10 y el número de gazatíes fallecidos cuyos cuerpos se encuentran retenidos en Israel.

El acuerdo también establece que Hamás se compromete a garantizar la salud, el bienestar y la seguridad de los rehenes durante el alto el fuego.

Trump reiteró que será muy firme con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, quien lo visitará en la Casa Blanca.

Él dice que el lunes 07/07 quiere anunciar algún tipo de acuerdo porque, en su opinión, está en un momento excepcional:

Logró la aprobación del "Gran Proyecto de Ley" en el Congreso el jueves 03/07.

Considera que los ataques contra Irán fueron un éxito rotundo.

Cree que los aranceles van viento en popa, sometiendo al mundo a su voluntad en materia comercial.

Quedan Gaza y los "Acuerdos de Abraham".

Y Rusia / Ucrania, obvio.

rehenes.webp Rehenes presentes en un muro de Israel.

Las preguntas

Preguntas del también qatarí Al Jazeera:

¿Habla alguien en serio cuando habla de un fin permanente a la guerra de Gaza?

¿Hay algún guiño a Israel para que reanude la guerra cuando quiera?

¿Es una oportunidad para que un Israel maltrecho tras su guerra con Irán pueda rearmarse?

Fuentes de seguridad israelíes y fuentes palestinas cercanas a Hamás dijeron a The New York Times hace 2 días que esta vez no habrá "ceremonias de liberación" filmadas de los rehenes.

Una fuente de Hamás declaró al diario israelí Haaretz que el borrador del acuerdo no aborda de inmediato cuestiones como el exilio de activistas de la organización ni el desarme de Hamás.

Estos temas se debatirán en las negociaciones tras el inicio del alto el fuego. Según la fuente, Hamás deberá explicar ahora a la opinión pública palestina por qué no aceptó este marco hace dos meses.

Una fuente afirmó que Hamás insistió en garantías de que las negociaciones continuarían hasta el fin de la guerra. "Hamás quiere que las conversaciones continúen hasta que ambas partes lleguen a un acuerdo final", explicó.

El borrador entregado a Hamás incluye disposiciones para extender las negociaciones y el alto el fuego si es necesario, pero no garantiza el fin de la guerra. Afirma que el presidente estadounidense Trump está "comprometido a garantizar que las negociaciones continúen hasta que se alcance un acuerdo final".

image.png Hambruna se apodera de Gaza; Israel bloquea buque con agua y alimentos

Apuntes

La fuente afirmó que Hamás solicitó que el documento mencione a las organizaciones internacionales que entregan ayuda durante el alto el fuego, eliminando la frase "a través de los canales acordados".

El borrador menciona a la ONU y a la Media Luna Roja, y Hamás pretende excluir al Fondo Humanitario para Gaza (FGH) de la distribución de ayuda.

Fuentes palestinas informaron a Haaretz que USA, Egipto y Qatar han dado a Hamás amplias garantías para la implementación del acuerdo, con la posible participación de Turkiye como garante.

El canal qatarí Al-Araby informó que los mediadores también mantendrán conversaciones exhaustivas sobre un alto el fuego permanente.

Una fuente israelí declaró a Haaretz que el documento no compromete explícitamente a Israel a poner fin a la guerra, pero incluye sólidas garantías. Afirma que, si no se llega a un acuerdo dentro del alto el fuego de 60 días, los mediadores garantizarán la continuación de las conversaciones "bajo ciertas condiciones".

La fuente añadió que Israel hizo concesiones, incluyendo la profundidad de la retirada de las FDI durante el alto el fuego. Sin embargo, el ejército no se retirará más allá de la línea establecida por el alto el fuego anterior, y no está prevista la retirada del Corredor de Filadelfia.

