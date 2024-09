La emotiva reflexión de Joaquín Furriel tras conocer a Martin Scorsese

Embed - Joaquin Furriel en Instagram: "Plano y contraplano de una noche memorable! Compartir una película con @martinscorsese_ , si… tachame la doble! Estuvimos ahí con la leyenda, conociéndolo, comprobarndo su amor al cine como expresión y divulgación de la cultura e identidad de cada pueblo, anécdotas contadas con su humor, compartir este momento con el equipo de “ El aroma del pasto recién cortado” la bella película de @celina_murga fue y es toda una felicidad. Gracias a @tribeca , qué linda recepción tuvo la película! Y gracias a todo el equipo @mardetavira @rominapeluffo_ @mostracineok @infinityhill_ @nadadorcine @cindyteperman @axelkuschevatzk @ml_berch ( agradecimiento aparte por pensarme para Pablo ) Y a la familia @moncler por acompañarme! @remoruffini @gfisan @enrico_longo @robertrabensteiner @jnalinant , del store de Soho por la atención! Gracias @vancouvermediaproducciones por permitirme volar " View this post on Instagram A post shared by Joaquin Furriel (@joacofurriel)

Por qué se separaron Joaquín Furriel y Guillermina Valdés

Luego de un año de noviazgo, Joaquín Furriel y Guillermina Valdés en junio decidieron terminar la relación sentimental que los unía.

Si bien ninguno de los dos quiso dar demasiados detalles sobre los motivos de la ruptura la periodista Fernanda Iglesias contó lo que habló con la modelo.

“Le pregunté y me aclaró bien lo que había pasado. Tuvieron un año hermoso, no hay un tercero en discordia, no fue por la distancia”, dijo en LAM. Y agregó: “Guillermina me dijo que habían aprovechado todos los momentitos para estar juntos, pero no funcionó como pareja".

A su vez mencionó que la actriz le explicó: "Lo re quiero, voy a hablar siempre bien de Joaquín, pero me estaba conociendo con él y no funcionó, fue todo en armonía, es un tipo extraordinario".

