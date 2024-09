A Guillermo Francos, el que lava la ropa sucia de Javier Milei: ¿Quién resaltó 60.000?

La escena no fue novedosa sino que ya es recurrente: el presidente Javier Milei afirma algo y Guillermo Francos es enviado por Karina Milei a 'reinterpretar' al Jefe de Estado: "No es lo que quiso decir. No es exactamente así. Uds. saben que a Javier le divierte exagerar... ". Nunca se sabrá qué es peor: que Javier Milei resulte todo lo brutal que pretende con su verborragia o la erosión de la palabra presidencial que comete Francos cada vez que debe reinterpretarlo. En esta ocasión él fue enviado junto al ministro Luis Caputo porque si bien la ejecución presupuestaria siempre fue una función de la Jefatura de Gabinete, Francos no conoce de números (¿cómo fue presidente del Banco Provincia?).