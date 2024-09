Mercado Pago avanza implacable mientras Personal Pay pierde posiciones

Let'sBit no se queda atrás, ofreciendo un 36,21% de rentabilidad, mientras que Claro Pay supera a Personal Pay con un 35,84% frente al 35% del nivel 1 de esta última. Sin embargo, es importante destacar que Personal Pay opera con un sistema de rendimientos escalonados, recompensando a los usuarios que realizan mayores transacciones.

Completando el panorama, encontramos a n1u con un 34,83%, seguido por Banco Supervielle y Banco Bica, que ofrecen 34,39% y 34% respectivamente. Cerrando la lista, Banco Galicia presenta un 33,89% de rendimiento anual, mientras que Lemon Cash se sitúa en el último puesto con un 33,78%.

SE HUNDE PERSONAL PAY Mientras Naranja X no ha subido su rendimiento luego del subidón de Ualá, PersonalPay ha estado cayendo cada vez más estas semanas, actualmente los niveles dos y tres empatando con Ualá y NX Nos han comentado nuestros seguidores que Naranja X sube la TNA dependiendo de las METAS, sin embargo esta función aún no se encuentra en todos los dispositivos, por lo que en cuanto tengamos más información y acceso directo a este método para invertir les estaremos informando sin falta ¿Cómo llegamos a estos números? Desde Trascendo investigamos el rendimiento anual de la inversión en base al último rendimiento diario de cada app. Esto porque cada app tiene un criterio diferente para definir y publicar la Tasa Nominal Anual en sus páginas. De esta forma, ahora comparamos el efecto REAL que tiene diariamente el tener tu dinero en algunas de las siguientes aplicaciones Recordamos también que el uso de cuentas remuneradas se lo ve como una alternativa a la caja de ahorro: en lugar de tener tu dinero en el banco sin hacer rendimiento, al menos en una cuenta remunerada tenés algo de remuneración aunque no le gane a la inflación Además, siempre es mejor tener al menos dos cuentas remuneradas y dividir tu dinero entre ellas: si alguna de estas cuentas entra en mantenimiento, podés usar el dinero que guardaste en la otra app