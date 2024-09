La brutal respuesta de Guido Süller a Yanina Latorre: "No te quiere nadie y tenés un pasado..."

Pero el golpe más demoledor estaba por llegar, cuando Süller, demostrando que conoce bien el pasado de su adversaria, no dudó en remover viejas heridas: "Obviamente que los que van a participar, hay gente que me quiere, o que se ríe, o que se entretiene, o que se emociona. Ahora vos, Yanina, no te quiere nadie y tenés un pasado de papelón gigante donde está involucrado tu marido, la pobre Natacha Jaitt".

La mención del escándalo que involucró a Diego Latorre, esposo de Yanina, con la fallecida Natacha Jaitt, resonó como un trueno en el ya agitado panorama mediático. Sin embargo Süller, lejos de retroceder, amplió su embate: "Vos no podés estar diciendo que lo mío que es laburo porque en realidad es laburar, es algo marginal. Porque es un pequeño emprendimiento. Y las cenas, Yanina, me fue genial. Gracias a eso, más otros ahorritos que tenía, me pude comprar la chacra", añadió.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/nom0leste/status/1833597043379736695?t=wv7pZvVsqpGusNZ-ju3OQw&s=03&partner=&hide_thread=false GUIDO SULLER DECIDIÓ ATENDER A YANINA, GRITO pic.twitter.com/l03MaNaE6b — feli (@nom0leste) September 10, 2024

"Gracias a la gente, al público, que me defendió absolutamente todo. Todo lo hago laburando. Ya tengo una edad que tendría que estar haciendo nada y sigo generando cosas, ¿por qué venís a criticar algo que no le estoy sacando plata a los argentinos? no estoy estafando a nadie, es todo transparente. No te metas conmigo porque tengo pico y aparte tengo a la gente de mi lado", concluyó diciendo.

Y fue así, que en un giro inesperado, Süller transformó la crítica de Latorre en un testimonio de su éxito y perseverancia, recordándonos que en el mundo del espectáculo, nadie tiene la última palabra. O al menos no por mucho tiempo.

