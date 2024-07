Guido Süller recordó la vez que fue "prostituto por un día"

La pésima relación de Guido Süller y la hermana de Lali Espósito

En la actualidad Guido Süller forma parte del programa Patria y Familia que se emite de lunes a viernes por LUZU TV donde comparte equipo con Anita Espósito, hermana de la aclamada artista argentina.

"¿Ustedes vieron la forma en la que me trata Anita Espósito chicos?", preguntó en las redes sociales. Y siguió: "No le hice nunca nada. Ponele que a mí no me guste la hermana, no me guste Lali, que si me gusta. O que no me guste que no sea tan feminista". Luego de instalar la polémica fue invitado a LAM donde agregó más detalles de la relación y dejó en claro que no mantienen un vinculo amistoso.





Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/xcjlsj/status/1816207693495128362&partner=&hide_thread=false Guido suller ayer ventilando en LAM, y hoy se queda callado al lado de Anita esposito. El solo quería una cosa y era cámara q mejor q quilombo con su compañera?#lam @AngeldebritoOk pic.twitter.com/loUiOEJ6yJ — bad girl (@xcjlsj) July 24, 2024



Tras su regreso al ciclo ambos hablaron de frente y la mujer dejó en claro su malestar. “No es la primera vez en la vida que escucho en la televisión o veo en las redes algo referido a mí, mi familia, así que todo bien”.

“Bueno, pero yo, igual de tu familia no dije nada, jamás diría nada. No me gusta porque se han metido tanto con mi familia que a mí me duele hablar de la familia de otros”, replicó el actor. Y posteriormente sumó con ironía: "Te voy a hacer famosa".

------------------

Más contenido en Urgente24:

Boeing admite fraude fatal y espera que se termine una tormenta

Spotify lanza el nuevo plan "Deluxe": cuánto cuesta y qué diferencias tiene

"Falta de ganas": Alarmante aumento de faltas entre los estudiantes secundarios

¿Cuál alimento tiene efectos similares a Ozempic para adelgazar?

Guerra civil en Sudán: Exponen la controvertida participación de EAU