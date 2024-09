Padre rico, hijos en guerra: Los Murdoch hacen que Succession parezca fácil

Padre e hijo contra el mundo en el Succession de la vida real

A sus 93 años, el patriarca de los medios conservadores no está dispuesto a soltar las riendas sin pelear. Murdoch busca modificar el fideicomiso familiar para garantizar que su hijo Lachlan mantenga el timón después de su partida. Pero no todo es color de rosa en la familia: sus otros hijos mayores no están de acuerdo y se preparan para dar batalla.