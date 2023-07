Esta nueva temporada, que vio la luz tras casi 3 años de la temporada 5, consta de 5 episodios. Está disponible en Netflix.

La sexta temporada de 'Black Mirror' es "la más impredecible, inclasificable e inesperada hasta ahora", según su creador Charlie Brooker.

"Siempre he sentido que 'Black Mirror' debería presentar historias que sean completamente distintas entre sí y seguir sorprendiendo a la gente (y a mí mismo) o, de lo contrario, ¿cuál es el punto?", dijo Brooker. Y añadió: “Debería ser una serie que no se pueda definir fácilmente y que pueda seguir reinventándose".

Brooker afirma que todas las historias son "tonalmente 'Black Mirror' de principio a fin", pero tienen algunos "cambios locos y más variedad".

En el reparto encontramos artistas de renombre como Salma Hayek, Michael Cera, Aaron Paul, Josh Hartnett y Aaron Paul, entre otros.

Aquí el trailer:

Black Mirror: Temporada 6 (EN ESPAÑOL) | Avance oficial | Netflix

2- The Bear

Serie de drama y comedia, con un ritmo frenético, por momentos estresantes. Protagonizada por Jeremy Allen White en el papel del joven chef Carmen "Carmy" Berzatto, que abandona el mundo de la alta cocina y regresa a Chicago para regentar el restaurante de su familia que afronta muchos problemas.

La 2da. temporada estará disponible en Star+ a partir del 16 de agosto, y hay mucha expectativa.

"Casi parece que la primera temporada fuera una especie de 'vamos a ponernos al día', y que la segunda es como si la serie empezara de verdad, una vez que hemos conocido a todo el mundo y visto su historia", dijo el creador, Christopher Storer en, 'TVLine'. "Ha sido genial ampliar el mundo y conocer mejor a los personajes".

The bear | Temporada 1 | Trailer Oficial Subtitulado | Star+

3- The Witcher

Serie de acción, aventura y drama, con 3 temporadas.

Sinopsis: Geralt de Rivia, un cazador de monstruos solitario, intenta encontrar su lugar en un mundo en que a menudo las personas son peores que las bestias.

Protagonizada por Henry Cavill, Freya Allan y Anya Chalotra, entre otros.

Disponible en Netflix.

The Witcher Temporada 3 (2023) Netflix Serie Tráiler Oficial Subtitulado

4- Invasión secreta

Protagonizada por Samuel L. Jackson, esta serie de acción, aventura y drama, tiene una sola temporada, lanzada recientemente.

Sinoposis: Cuando Nick Fury se entera de una invasión secreta de la Tierra por parte de una facción de Skrulls metamorfos, se une a sus aliados y juntos emprenden una carrera contrarreloj para frustrar una inminente invasión Skrull y salvar a la humanidad.

Disponible en Disney+.

Aquí el trailer:

Invasión Secreta | Tráiler Subtitulado | Disney+

5- Silo

Serie de drama, ciencia ficción y misterio, que cuenta con una sola temporada (10 episodios) y hay mucha expectativa por su continuidad. Es una producción de Apple TV+.

Sinoposis: En un futuro tóxico y en ruinas, existe una comunidad en un gigantesco silo subterráneo que se hunde a cientos de pisos de profundidad. Allí, la gente vive en una sociedad llena de normas que creen destinadas a protegerles.

Protagonizada por Rebecca Ferguson, Rashida Jones y Tim Robbins, entre otros.

SILO Trailer SUBTITULADO [HD]

6- The Idol

La serie The Idol, que se estrenó el pasado 4 de junio en HBO Max, llegó a su final de temporada de forma muy, muy prematura con solo cinco episodios. La ficción creada por Sam Levinson, The Weeknd y Reza Fahim narra la historia de un cantante pop que se enamora de una camarera aspirante a actriz, mientras se ve envuelto en una trama de corrupción, violencia y drogas.

Tal como informó Urgente24, a pesar de que algunos medios especularon con que The Idol está condenada a ser cancelada por el comportamiento “ egomaníaco” de The Weeknd en el set y las calificaciones mediocres, HBO desmintió esos rumores y afirmó que todavía no se tomó una decisión sobre una posible segunda temporada.

The Idol Trailer SUBTITULADO [HD]

7- From

Serie de drama, terror y ciencia ficción, que desvela el misterio de un pueblo en el centro de Estados Unidos que atrapa a todo el que entra. Mientras los residentes luchan por mantener una sensación de normalidad y buscar una salida, deben sobrevivir a las amenazas del bosque circundante.

Creada por John Griffin para Epix (actualmente denominada MGM+), se puede ver en HBO Max.

Protagonizada por Harold Perrineau, Catalina Sandino Moreno y Eion Bailey, entre otros. Cuenta con 2 temporadas.

FROM Temporada 1 Trailer SUBTITULADO [HD] Latam: MGM+

8- Suits (La clave del éxito)

Serie de comedia y drama, que narra la vida de Mike Ross, un hombre brillante a pesar de no haber acabado sus estudios, que se encuentra trabajando con Harvey Specter, uno de los mejores abogados de la ciudad de Nueva York, y su equipo. El grupo enfrenta traiciones y secretos que finalmente salen a la luz. Viejas y nuevas rivalidades aparecen entre los miembros del equipo a medida que aprenden a lidiar con el recién llegado.

Está disponible en Netflix y cuenta con ¡9 temporadas!

Reparto: Gabriel Macht, Patrick J. Adams y Rick Hoffman, entre otros.

Suits: Season 1 Trailer

9- Succession

Serie sobre una familia disfuncional, dueña de un imperio de medios audiovisuales y de empresas de entretenimiento. Es una de las series más vistas de HBO Max y se ganó un lugar entre los fans: la lucha en el emporio de los medios de Logan Roy finalizó el pasado 28 de mayo, luego de 4 temporadas.

Se centra en los temas del poder, la política y la familia desde el punto de vista de un envejecido magnate de los medios de comunicación

Entre el reparto principal figuran Nicholas Braun, Brian Cox y Kieran Culkin.

Succession - Temporada 1 - Teaser #1 - Subtitulado al Español

10- Star Trek: Strange New Worlds

Precuela de Star Trek: La Serie Original, Strange New Worlds sigue las aventuras de la tripulación de la nave USS Enterprise, con el capitán Christopher Pike al mando.

Acción, aventura y ciencia ficción, en 2 temporadas.

Disponible en Paramount+

Star Trek: Strange New Worlds (2022) | Serie TV | Avance Oficial Subtitulado | Paramount+

----------------

Más contenido en Urgente24:

Google TV permite ver 800 canales gratis: El paso a paso

Mercado pago se despide del QR y recibe el pago contactless

Estalló Luis Novaresio vs. Franco Rinaldi por discriminación: "Sumamente agresivo"

Cinthia Fernandez vs China Suárez: Tiroteo de maridos ajenos

Onlyfans: Modelos creadas por la IA causan furor