Cinthia Fernandez vs China Suárez: Tiroteo de maridos ajenos

El móvil de Socios quiso apostar por un enfoque ligeramente feminista, apelando a la sororidad entre mujeres, pero Cinthia Fernandez expresó claramente que no le debe ningún tipo de complicidad a ella:

¿Quién ella? Ah sí, es re sorora, fue re sorora con Pampita. Dejame de joder, ¿Qué voy a ser sorora? Una tipa que no tuvo un, tuvo reincidencia siempre, en que le gustara el marido ajeno ¿Quién ella? Ah sí, es re sorora, fue re sorora con Pampita. Dejame de joder, ¿Qué voy a ser sorora? Una tipa que no tuvo un, tuvo reincidencia siempre, en que le gustara el marido ajeno

Fernandez apuntó que aunque ella siempre tuviera esta suerte de predilección por hombres en pareja, la responsabilidad de la infidelidad recae en la persona que accede a ese engaño, en este caso, los hombres que estuvieron con ella:

Más allá de que la culpa es siempre primero del tipo, pero ella no puede ser tan tan tan tan mala, ¿En serio me decís? Más allá de que la culpa es siempre primero del tipo, pero ella no puede ser tan tan tan tan mala, ¿En serio me decís?

Qué pasó con la China Suárez y su pelea con Cinthia Fernández

El tweet de Fernández surgió a raíz de una de las historias de la China en Instagram, mientras estaba en un descanso del rodaje de su próxima película llamada Parking. En el video se la ve a las risas con dos estilistas dentro de su motorhome, entretenidas con una ocurrencia que hace una clara referencia a la pelea entre La China y Carolina Pampita Ardohain.

Ante esto, la China les dio pie a sus compañeras para que cantaran el tema en cuestión:

Bueno, acabo de llegar a filmar al motor (por motorhome) y estoy con Gigi y con Fabi que me dicen: ‘Te compusimos una canción’. Bueno, acabo de llegar a filmar al motor (por motorhome) y estoy con Gigi y con Fabi que me dicen: ‘Te compusimos una canción’.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fcinthifernandez%2Fstatus%2F1676268195353698310&partner=&hide_thread=false Que mala que es la China Suarez en joder con una canción con el motorhome. Destruiste una familia, vos y el tipo, y encima te reís . Esta flaca es de terror — Cinthia Fernandez (@cinthifernandez) July 4, 2023

Gigi y Fabi entonaron el canto, y quedaron registradas en el video corto, provocando las carcajadas de la actriz:

Y dice así: 'En el motor de la China, una China se peleó, ojalá se peinen todas, la puta que los parió' Con qué poco nos divertimos, ¿no? Temazo. Me encanta que me dediquen canciones Y dice así: 'En el motor de la China, una China se peleó, ojalá se peinen todas, la puta que los parió' Con qué poco nos divertimos, ¿no? Temazo. Me encanta que me dediquen canciones

