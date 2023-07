Influencer acusó a medios por campaña anti Javier Milei

"Porque estos medios manejan la opinión de la mayoría del país, porque estos mismos medios que encubrieron un crimen grande que está pasando en el Norte hoy son los mismos que atacan a Javier Milei. Los mismos influencers que quieren tapar el desastre y el genocidio que pasa en Jujuy, son los mismos", agregó.

image.png Tanto Milei como su militancia han manifestado las denuncias mediáticas tienen por objetivo operar contra él.

Fue entonces cuando el creador de contenido lanzó la bomba:

¿Y quién es esa persona tan poderosa, esa persona que se compró u partido político? Gerardo Morales, tiene todo el dinero del litio. Javier Milei fue el único no zurdo que dijo la verdad de Gerardo Morales, y yo no soy fan de Javier Milei ¿Y quién es esa persona tan poderosa, esa persona que se compró u partido político? Gerardo Morales, tiene todo el dinero del litio. Javier Milei fue el único no zurdo que dijo la verdad de Gerardo Morales, y yo no soy fan de Javier Milei

"Si Milei hubiera hecho como José Luis Espert, que se vendió porque él era antes un 'anti casta' (...) y hoy le está besando las patas a Gerardo Morales, se vendió a Juntos por el Cambio. Juntos por el Cambio es de Gerardo Morales, porque ahí está toda la palta de la corrupción del litio", sostuvo.

Y concluyó: "Avivados, gente. Estos medios de comunicación, la mayoría, trabaja por plata. No le importa si están haciendo el bien o si van a matar a un montón de gente por decir mentiras, no les importa y esa es la verdad. Abran los ojos, nosotros tenemos que empezar a comunicar".

Michelo, que posee más de 27 millones de seguidores en TikTok y casi 300 mil en Instagram, ya ha sido noticia por sus campañas contra la empresa que provee del servicio de agua potable en Salta. Además, un mes atrás fue detenido en una marcha en favor de los docentes.

Escándalo: Diputada blanqueó que JXC vende lugares en listas

La supuesta venta de lugares en las listas para candidatos ahora estalló en Juntos por el Cambio. La diputada nacional Mónica Frade de la Coalición Cívica reveló en el ciclo de Viviana Canosa lo que pasa en en el frente opositor:

Vivi, ¿vamos a hablar de verdad o vamos a hablar de mentira? En el conurbano bonaerense, en la lista de concejales, el lugar 2, yo no lo puedo probar, pero se reserva para el que pone la plata y algo raro pasó en la campaña anterior en Quilmes, que apareció una mujer en el segundo lugar y nadie me puede explicar cómo apareció. Entonces, el que pone plata de concejal para ir a la lista es porque la va a recuperar. Van a recuperarla



https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FJMilei%2Fstatus%2F1676804013990240261&partner=&hide_thread=false Psicodélico. Una Diputada de JxC confiesa que ellos venden cargos por plata. Algún medio que le quiera preguntar algo? Algún fiscal de oficio? No, no? https://t.co/wKCYwKr8oF — Javier Milei (@JMilei) July 6, 2023

En este sentido, remató: "Esto es un rum-rum y nunca se puede llegar a eso, pero hay niveles de complicidad no sólo en la sociedad que no quiere ver esto sino también en la dirigencia política. Creo que la política tiene que depurarse pero vamos a hablar de toda la verdad, no sólo de la que nos conviene".

