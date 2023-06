HBO Max 'cancela' serie con The Weeknd antes de lo esperado

¿Qué pasará en el final de temporada?

El final de temporada promete resolver algunas de las tramas que quedaron abiertas en el episodio anterior, titulado “Las estrellas pertenecen al mundo ”.

Los espectadores quieren saber qué pasará con la gira de Jocelyn (Lily-Rose Depp), la joven estrella pop que es manipulada por su manager Tedros (The Weeknd), un hombre peligroso y obsesivo.

The Idol | Tráiler oficial | Subtitulado al español | HBO Max

También quieren saber si Destiny (Da’Vine Joy Randolph) y Chaim (Hank Azaria), dos periodistas que investigan los negocios sucios de Tedros, podrán detenerlo antes de que sea demasiado tarde.

¿Habrá segunda temporada?

A pesar de que algunos medios especularon con que The Idol está condenada a ser cancelada por el comportamiento “egomaníaco” de The Weeknd en el set y las calificaciones mediocres, HBO desmintió esos rumores y afirmó que todavía no se tomó una decisión sobre una posible segunda temporada.

image.png La declaración oficial sobre una segunda temporada.

“Se informa erróneamente que se tomó una decisión sobre una segunda temporada de The Idol. No se ha hecho, y esperamos compartir el próximo episodio con ustedes el domingo por la noche ”, dijo un portavoz de la cadena a Decider.

The Idol es una serie que causó mucha polémica desde su estreno, tanto por su contenido explícito como por su crítica al mundo del espectáculo y la industria musical.

La serie también ha sido elogiada por su estética, su banda sonora y las actuaciones de su reparto, especialmente la de The Weeknd, que debuta como actor en un papel protagonista.

