The Weeknd en Argentina: Precios de entradas, lugar y fecha

image.png

El último hit mundial fue el tema "Nothing Is Lost (You Give Me Strength)" que aparece en la película de Avatar: "El camino del agua".

Además, The Weeknd lidera la lista de las 100 canciones más exitosas de todos los tiempos de Billboard con “Blinding Lights”.

Precios de entradas y ubicaciones

El precio de las entradas va desde $15.000 la más barata hasta $40.000 la más cara. A este precio se le debe sumar el costo por servicio ($2.000 aproximadamente).

Campo delantero: $40.000.

Campo General: $20.000.

Platea Preferencial: $40.000.

Platea Alta: $27.000.

Platea Media Sivori: $22.000.

Platea Alta Sivori: $15.000.

image.png

