El periodista Pablo de León salió rápidamente al cruce: "Me permito desafiar todo lo que están diciendo. A mí me parece que hoy ella sale a decir todo esto y a contestar todo lo que se dijo en los medios el fin de semana porque le molestó que hablemos de que perdió poder y que no puede imponer a su candidato. Ella, en 2015 no dudó en poner a Daniel Scioli más allá de que nunca le cayó bien; no dudó en 2019 poner a Alberto, con quien estaba peleado. Ahora, ella primero dijo Wado y tuvo que rebobinar. Entonces, me parece que hoy salió a explicar porqué lo puso a Massa, que ella puso a Máximo y que Wado va a ser senador, criticando a Tolosa y Cafiero que van segundo y quinto en la lista de diputados nacionales. Entonces, me parece que una Cristina muy debil políticamente sale a hacer lo que mejor sabe, que es discurso e ironías para que todos hablemos de eso, pero por más que le moleste, perdió mucho poder".