A las piñas: Invitan a Santiago Cafiero a Segurola y Habana

El entorno de Scioli invita a Cafiero a las piñas

En tanto, Carlos Gianella, colaborador de Daniel Scioli desde hace muchos años, publicó dos historias en su Instagram. En una de ellas, directamente lo invita a pelear al canciller:

carlos gianella instagram.PNG

En un segundo posteo, celebró que CFK blanqueara lo que estaba pasando:

carlos gianella.PNG

Esto fue porque ayer (26/06), CFK dijo al mostrarse con Sergio Massa como candidato de UP para calmar a la tropa: “Anoche hablé con Daniel Scioli, con quien siempre me unió una relación de respeto mutuo, siempre. Tuvimos una charla excelente. No voy a repetir lo que hablamos, pero algunas cosas ya salieron publicadas hoy en algunos diarios, así que voy a obviar la tarea de contar lo que hablamos, pero quiero decirles que parte de esto también se debe a una suerte de intervención que hay. ¿Por qué está este escenario en nuestro espacio político? ”, deslizando la capacidad de daño del presidente Alberto Fernández con sus operaciones a espaldas del peronismo.

