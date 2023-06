“Es más kirchnerismo. Es la reelección del 8% de inflación por mes y de la inseguridad. Es la reelección de las mafias de la droga tomando el país. Es la reelección de un Gobierno sin rumbo”, agregó.

Sostuvo que esa realidad no cambia más allá de “quién sea el candidato o la cara visible de eso”.

Rodríguez Larreta subrayó que su propuesta como precandidato presidencial representa una visión de país completamente distinta: “Yo propongo un cambio que se mantenga en el tiempo y que sea duradero, con una mayoría sólida que pueda aprobar en el Congreso las leyes necesarias” para la transformación de la Argentina.

Antes, entrevistado por la periodista María Julia Olivan para el programa Border Periodismo, por Instagram, Rodríguez Larreta había dicho: “Jorge Macri demostró que tiene las características y el domicilio para ser Jefe de Gobierno, pese a la impugnación”.

En cambio, Bullrich intenta moderar su posición respecto de Larreta. Este lunes 26 de junio evitó la confrontación directa, tal vez shockeada por la adhesión de un alto porcentaje del radicalismo al proyecto del jefe de gobierno: "No creo que queden heridos, cuando uno va a unas PASO sabe las consecuencias de jugar un proyecto. Sabe que ese proyecto puede ser tener una adhesión muy fuerte de la ciudadanía o no.

En consecuencia, si uno conoce las reglas de juego de antemano, no tiene que estar herido.Tiene que decir simplemente 'quizá ganó una propuesta mejor'. No creo que la palabra sea herido, alguien puede intentar entorpecer una elección, por supuesto que sí, pero hay que levantarse enseguida y salir a ganar la elección nacional", dijo a Clarín.

Días atrás, en LN+ había dicho que "al día siguiente de las PASO lo primero que iba a hacer era apoyar a quien gane dentro de nuestra coalición".

En medio de la derrota de Luis Juez en Córdoba a manos de Martín Llaryora, subió de tono la interna en Juntos por el Cambio por el gobernador Juan Schiaretti. Los diputados Hernán Lombardi y Silvia Lospennato se agarraron en LN+.

El vocero de Patricia Bullrich toreó desde el comienzo a la representante de Horacio Rodríguez Larreta en la mesa del canal opositor: "Nosotros trabajamos en la previsibilidad y en la identidad. Desde el espacio que lidera Patricia Bullrich decimos: 'somos este espacio, tenemos estas ideas'. Somos muy definidos en nuestra identidad y no generamos confusiones. Entonces, no hay dudas de quiénes somos. A la gente le puede gustar más o menos, pero está muy definido quiénes somos. No rejuntamos, tenemos un equipo bien constituido y creemos que estamos interpretando bien el clima de época. El clima de época requiere nitidez y esas danzas de último momento no sirven para nada. Ni hablar del enroque que hicieron con Sergio Massa. Son un cachivache y un cachivache en retirada".

En tanto, Silvia Lospennato le respondió: "Hace tiempo la gente dejó de rivalizarse para pedir soluciones concretas. Lo que me dicen es que les importa poco cómo conseguís los votos para sacar la ley de alquileres. A mí me parece que esta pérdida de identidad en el que al kirchnerismo no le gusta Sergio Massa porque cree que sacrifica su voto identitario, contribuye a este momento en el que la gente quiere soluciones

Recién, Hernán, decía 'apostamos a la identidad'. Nosotros apostamos a la gestión. Nuestra lista va a ofrecer capacidad de gestión y eso es lo que queremos mostrar en cada una de las cosas. La gente quiere soluciones y no discutir ideologías

