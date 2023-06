El vocero de Patricia Bullrich toreó desde el comienzo a la representante de Horacio Rodríguez Larreta en la mesa del canal opositor: "Nosotros trabajamos en la previsibilidad y en la identidad. Desde el espacio que lidera Patricia Bullrich decimos: 'somos este espacio, tenemos estas ideas'. Somos muy definidos en nuestra identidad y no generamos confusiones. Entonces, no hay dudas de quiénes somos. A la gente le puede gustar más o menos, pero está muy definido quiénes somos. No rejuntamos, tenemos un equipo bien constituido y creemos que estamos interpretando bien el clima de época. El clima de época requiere nitidez y esas danzas de último momento no sirven para nada. Ni hablar del enroque que hicieron con Sergio Massa. Son un cachivache y un cachivache en retirada.