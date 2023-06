Arde C5N: Mariana Brey la sigue contra Diego Brancatelli

Entonces, Mariana Brey le preguntó a su compañero de programa que quién lo trató de machirulo, y Diego Brancatelli expresó con visible enojo:

No, no sé. Leí algunos comentarios... Recién leí que nos acusaron a esta mesa de machirulos. Nos pueden acusar de tener una ideología determinada y de sostenerla con pasión y con fervor, nos pueden acusar de discutir más de la cuenta, de tratar de imponer una visión que no comparte otra persona... pero si hay algo de los que estamos orgullosos en el canal y en esta mesa, es que hay distintas voces No, no sé. Leí algunos comentarios... Recién leí que nos acusaron a esta mesa de machirulos. Nos pueden acusar de tener una ideología determinada y de sostenerla con pasión y con fervor, nos pueden acusar de discutir más de la cuenta, de tratar de imponer una visión que no comparte otra persona... pero si hay algo de los que estamos orgullosos en el canal y en esta mesa, es que hay distintas voces

diego-brancatelli-y-mariana-brey-1594156.jpg

Finalmente, Brancatelli blanqueó su parecer respecto a sus diferencias con Brey, apostando a que, de acuerdo a lo que el cree, la mesa del programa posee pluralidad:

No vas a encontrar que en otros canales que se le animen a decir al conductor o alguien de la mesa que piensa distinto. Mariana no opina como yo, y aún así ayer la banqué fuerte cuando me preguntaron, porque es su forma de pensar. Aún creyendo yo que está equivocada o que no logra interpretar lo que está sucediendo, de acuerdo a mi visión. Pero tiene derecho a opinar. De ahí hay un abismo a la machiruleada, no logro interpretar dónde creer que hay una cuestión de genero en una discusión política e ideológica No vas a encontrar que en otros canales que se le animen a decir al conductor o alguien de la mesa que piensa distinto. Mariana no opina como yo, y aún así ayer la banqué fuerte cuando me preguntaron, porque es su forma de pensar. Aún creyendo yo que está equivocada o que no logra interpretar lo que está sucediendo, de acuerdo a mi visión. Pero tiene derecho a opinar. De ahí hay un abismo a la machiruleada, no logro interpretar dónde creer que hay una cuestión de genero en una discusión política e ideológica

Mariana Brey responde: "Voy a seguir cuestionando"

Tras el tenso momento vivido en Argenzuela (C5N) cuando Mariana Brey le hizo una pregunta a Pablo Moyano que derivó en que el dirigente abandonara el móvil, y que tanto Diego Brancatelli como los compañeros de Brey la criticaran duramente, en la apertura del programa volvieron a tocar el tema.

Al igual que su compañero, Brey se tomó unos minutos para hacer su descargo por lo sucedido:

Yo voy a seguir cuestionando lo que quiera cuestionar, voy a seguir preguntando lo que considere que tengo que preguntar, no perdiendo la línea del respeto que es lo que me caracteriza. Sin subestimar nunca la opinión del otro, sino teniendo en cuenta que el otro piense diferente Yo voy a seguir cuestionando lo que quiera cuestionar, voy a seguir preguntando lo que considere que tengo que preguntar, no perdiendo la línea del respeto que es lo que me caracteriza. Sin subestimar nunca la opinión del otro, sino teniendo en cuenta que el otro piense diferente

Brey-furiosa-1-1280x720.jpg

En referencia a las críticas que tuvo desde varios frentes de su pensamiento político, también continuó explicando su parecer:

Voy a seguir cuestionando estén del lado de donde estén, a mí no me importa de qué lado están. Esa la realidad. Entiendo que es difícil poder empatizar o entender que trabajo libremente, le guste a quien le guste, le cueste entenderlo a quien le cueste entenderlo Voy a seguir cuestionando estén del lado de donde estén, a mí no me importa de qué lado están. Esa la realidad. Entiendo que es difícil poder empatizar o entender que trabajo libremente, le guste a quien le guste, le cueste entenderlo a quien le cueste entenderlo

Finalmente, concluyó destacando cómo era la manera en la que ella hacía periodismo dentro del programa, ante los comentarios que tuvo con su colega de piso Mauro Federico:

la-controversia-de-brey-y-brancatelli-en-argenzuela-1594103.jpg

Para mí, hacer periodismo es opinar, dar tu punto de vista y ser honesto con vos mismo. Esa es mi manera de hacer periodismo. Cada uno tendrá su manera de hacer periodismo, a mí lo único que no me gusta es que me vengan a explicar a mí cómo tengo que hacer yo mi trabajo, esa es la única parte que no comparto y que no voy a permitir nunca, y que es con la que puedo poner el límite Para mí, hacer periodismo es opinar, dar tu punto de vista y ser honesto con vos mismo. Esa es mi manera de hacer periodismo. Cada uno tendrá su manera de hacer periodismo, a mí lo único que no me gusta es que me vengan a explicar a mí cómo tengo que hacer yo mi trabajo, esa es la única parte que no comparto y que no voy a permitir nunca, y que es con la que puedo poner el límite

Otras lecturas de Urgente24:

Explota UP por Wado/Manzur: Para C5N y Página12 es invotable

El gran tema: ¿Daniel Scioli puede ganarle a 'Wado'/Manzur?

Por la inflación, los argentinos buscan "soluciones extremas"

Maxi Guerra borra tuits K, nepotismo de Milei y Hugo Moyano diputado