Luego del primer acto de Daniel Scioli como precandidato a presidente por UP en el que se presentó a Nito Artaza como precandidato a jefe de gobierno porteño, acompañado por la precandidata a gobernadora bonaerense Victoria Tolosa Paz, surgieron dos rumores muy fuertes: Hugo Moyano como cabeza de lista a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires y la posibilidad de que Mayra Arena sea la Nº2, que luego lo confirmó el propio Scioli Los 5 estuvieron en el escenario del ND Ateneo durante el cierre arengando con la marcha peronista de fondo, aunque el actor radical no la coreó, obvio.