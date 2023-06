La periodista Marcela Pagano será candidata de Milei

No dimensionan la odisea que experimentamos muchos para llegar a fin de mes. No viven con una jubilación mínima. No saben lo que implica este nivel de inflación, porque jamás tuvieron que pagar en cuotas las compras de alimentos en el supermercado o se vieron imposibilitados de pagar un alquiler. No experimentan los problemas de la burocracia cuando hay que realizar trámites o solicitar una prestación de salud. Desconocen la enorme carga tributaria que pone en jaque a miles de Pymes. Tampoco saben lo que es sobrevivir a la inseguridad, que nos obligó a cambiar hábitos a todos los que caminamos la calle. No saben lo que es que te arrebaten a un familiar en un hecho de inseguridad o que te roben un celular y no poder reponerlo.

pagano-milei.jpg

Como no saben lo que es vivir en la Argentina real, los partidos políticos dominantes hasta hoy no tienen propuestas concretas para aliviar la crisis social, económica y política que vive nuestro país. Solo transitan contradicciones constantes entre sus palabras y sus actos. Arman relatos escritos por asesores pero no saben responder en primera persona. Buscan perpetuarse en el poder porque la mayoría no tienen un CV por fuera de la gestión política.

Javier Milei creó un nuevo espacio político, que permite a quienes nos hemos sentido decepcionados de los partidos dominantes, involucrarnos en generar propuestas y cambios que lleguen a la gente. Para que los argentinos vivan mejor se necesita un líder político que no quiera tenerlos de clientes o de rehenes. Es por ello que quiero y elijo a Javier, un incansable luchador que le devolverá a la gente su libertad de acción y decisión.

Voy a trabajar en un espacio político donde hay personas reales y no una élite que desconoce lo que sufrimos la mayoría de los argentinos. Decidí involucrarme en los debates políticos ya no sólo informando sino elaborando propuestas, pero también seguiré haciendo lo que sé hacer: contar hasta las aristas más oscuras de los entramados del poder.

Quiero seguir trabajando y viviendo en mi país y mi provincia, que amo y que seguiré defendiendo, hoy más que nunca".

Más contenido de Urgente24

Gran expectativa: Tras reunión con CFK, Massa recibe a gobernadores

Bullrich confirmó a Petri como vice y define la lista en la provincia

La junta electoral de UP rechazó planteos de Scioli

Submarino: Confirman la muerte de todos los tripulantes