Roberto Navarro llora por Massa y preguntan por la pizzería

Esta incendiaria declaración es un tanto confusa por la narrativa que estaría manejando, ya que se vio claramente beneficiada su trayectoria dentro del medio oficialista, despotricó sin reparos sobre la persona más allegada al directorio de ENACOM, que le permitió salir al aire por cable, bajo el status de canal de noticias económicas.

Roberto Navarro y Sergio Massa: Qué pasó con la pizzería

No obstante, la Resolución N°774/23 no fue aprobada de forma unánime, sino que salió salió con el voto de una mayoría ajustada de cuatro directores kirchneristas. El presidente Claudio Ambrosini no participó, mientras que los dos miembros del directorio vinculados con la oposición se abstuvieron.

Por supuesto, tras la confirmación de la fórmula Massa-Rossi, las chicanas no se hicieron esperar, por supuesto, por lo que Navarro volvió a hablar sobre el tema en otra de sus editoriales, muy cuestionada por el súbito cambio de parecer, porque todo indicaría que está lejos de establecer el susodicho comercio que vende comidas originarias de Italia:

HABLÓ NAVARRO! "Si Massa gana, va por todo y nace el Massismo, que reemplaza al Kirchnerismo"

Bajo el lema "Massa no es Alberto" Navarro esquivó sus propios dichos sosteniendo que no es su candidato, sino que Massa funcionaría como "un proyecto alternativo al Kirchnerismo" y que "El destape estará para denunciar las cosas que no nos gustan".

Este gesto conciliador de Navarro tiene su eje fijado en que "el peronismo siempre está más cerca de los trabajadores", pero al parecer, "una derecha liberal con el kirchnerismo adentro" es, en su editorial, la única alternancia posible a una oposición "neofascista y neoliberal", pero de todas formas, no va a haber pizzería sino una militancia a regañadientes de lo que ordene CFK.

