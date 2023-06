Live Blog Post

El testimonio de Acuña vs Obregón

Todo lo declarado por Marcela se contradice con lo que declaró Gustavo Obregón en la ampliación de su indagatoria. Allí, detalló que fue César quien prendió fuego la valija encontrada en los allanamientos.

“Desde el viernes en que recibí el mensaje de Marcela Acuña, hasta el día que caí detenido, todos actuaban normales, nadie me comentó nada, nadie me dijo nada, nadie me preguntó nada, todos hacían vida normal (...) Todos decían que no pasaba nada, que César era inocente, pero a mí me pesaba y me pesa todo esto que habíamos hecho, sabiendo lo que habíamos hecho”.