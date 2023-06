Debate: ¿Cecilia Strzyzowski es desaparecida en democracia?

Live Blog Post

La postura de Jorge Capitanich

Los vínculos del matrimonio Sena con Jorge Capitanich convirtieron a la investigación tanto un hecho policial, como uno político. Además, el silencio por parte del gobernador sólo acrecentó el descontento social y las dudas en torno a la independencia de la investigación.

Por otro lado, Capitanich evitó mostrarte, o hablar, sobre la desaparición de Cecilia hasta que se volvió mediático. El ex jefe de Gabinete minimizó sus vínculos con los Sena y dijo que iba a garantizar que la causa no fuera manipulada políticamente, desvinculandose de esa manera del ex precandidato a diputado provincial.