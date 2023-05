Alberto Fernández y la rotura de códigos

Ella estaba analizando el escenario de 3 tercios que se viene en las elecciones 2023 y la comparación con la polarización 2019, hasta que lanzó una crítica durísima en términos personales contra el presidente Alberto Fernández en tiempos de campaña electoral:

“Entre el Frente de Todos y Juntos por el Cambio (en 2019) se agrupó el 90% con una diferencia: el Frente de Todos obtiene una diferencia de 15 puntos en las PASO. Después, entre las PASO, bueno, hubo un cambio en la conducción de campaña y perdimos puntos y diputados.

Nosotros, a la campaña, hasta las PASO la desarrollábamos y nos reuníamos casi semanalmente en el Instituto Patria. Bueno, después hubo un cambio y comenzaron a tallar otras voces. Fue cuando se dijo que el dólar estaba bien a $63, por ejemplo

Sí, claro (fue un error). Se lo dije a Alberto en ese momento porque yo fui 8 años presidenta y te invito a que busques en el archivo algún momento en el que hable del precio del dólar. Me parece que no se trata de si eso ayudaba o no. En fin, no vamos a ahondar en el pasado, que no vale la pena.

Lo importante es saber que estamos en un momento de mucha dificultad y creo, asimismo, que nuestro gobierno fue infinitamente mejor que lo que hubiera sido el gobierno reelecto de Macri. No es que fuimos a elecciones contra el Arcángel San Gabriel y San Miguel. Pensemos lo que fue atravesar la pandemia y lo que pasó en Brasil, por ejemplo”, buscó equilibró.

A su vez, desmintió esa idea de que Fernández fue el operador político que logró acercar a Massa para la creación del Frente de Todos: "Después de la elección de 2015, muchos gobernadores dijeron que se habí terminado el ciclo de Cristina, de los K y no se sabía bien si la CGT estaba con el peronismo o con Macri. Muchos gobernadores lo dijeron también. Los movimientos sociales habían estado en el 2017 y debo reconocer que había una muy buena relación entre Sergio y Máximo. Ellos hablaban mucho. Con Wado también."

Creo que Máximo Kirchner fue el gran artífice del acercamiento de Sergio. Había que asegurar el triunfo del peronismo y la única manera era reagrupar a todas las formas

"Sin dudas, fue una buena estrategia pero no es que se puede adelantar una buena estrategia sin tener en cuenta el contexto".

