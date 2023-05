“Nanana, gracias por el piropo, pero el paso del tiempo es para todos y para todos. Tremendo ”, agregó.

Consultada sobre si el único motivo por el que no se presentará a las elecciones es por el temor a que la Cámara de Casación y la Corte Suprema aceleren las la confirmación de su condena por corrupción en las instancias de apelaciones, dijo: “Sí, claro. Estoy técnicamente en libertad condicional. Esto no es una frase para que quede bien. Es la realidad ”, dijo al tiempo que reconoció.

Toda su visión estratégica de esta elección y la comparación con otros momentos (2019)

Cristina Kirchner también habló del panorama actual de las elecciones presidenciales.

“Estamos ante un momento difícil. Creo que van a ser unas elecciones atípicas, de tercios. La del 2019 fue de techo porque hubo solo dos partidos FDT y JXC. Ahora es una de tercios, lo importante no es el techo es el piso ”. Lo relevante para la actual vice es entrar al balotaje. Según ella, hay que entender por qué ahora existe un tercio y no hubo ninguno en el 2019.

Pablo Duggan dijo: “Ese tercio es Javier Milei ”. La vicepresidenta asintió, pero dijo que lo mejor sería continuar sin mencionar nombres.

“Ese tercio nuevo es por la frustración. Que me digan que van a mejorar cosas volviendo a cosas del pasado, me parece que no. Tenemos que proponer algo distinto. Hay que tener memoria ”, remarcó Cristina.

El peronismo como un partido que no debería desaparecer y palito para Duggan

“No voy a debilitar al peronismo en plena elección ” y agregó fehaciente: “ Las personas tienen comprensión lectura y considero que es un atributo que hay que valorar demasiado. Ya lo dejé bien en claro ”. Y no volvió a tratarse el tema. En cambio, se desvió a otros lugares.

“Pienso que en algún momento advertí de algunos problemas. Hay que entender que vivir y trabajar bien es de populistas, tiene que ver con el ADN de cada pueblo. Hubo tramos brutales en la historia.”

Duggan dijo “Yo te critiqué mucho y después me arrepentí”. Cristina se rio y dijo: “Eras muy odioso, ja, ja, ja. ¿Viste que no soy rencorosa?"

El intento de asesinato y la salud de su hija Florencia

Pablo Duggan le preguntó por su intento de asesinato, pero pronto la conversación versó sobre otro conflicto de los vínculos cercanos de la vice como su hija la cual hace poco fue atacado por dichos graves por una periodista.

“En lo que más me influyó es en el temor. A ver, Máximo es grande, es un hombre, no depende de mí. Pero Florencia sí. Ella es una extraordinaria mujer que está enferma, tiene una patología. No quiero tampoco hablarlo ” “ Ella sí me necesita a mí. Si me pasara algo ella sufriría mucho, mucho y podría agravarse su patología ”.

“Me banco bastante, no me voy a victimizar ” dijo, Cristina sonriente.

Su futuro político y la necesidad de volver a enamorar al pueblo argentino, entre lágrimas:

“¿Qué pensás hacer ahora con tu vida política?”, preguntó Duggan.

“ He militado toda mi vida. Soy parte de la generación diezmada, ¿qué espero? Que los hijos de esa generación diezmada tomen la posta. Quiero ser una militante política que tiene que hacer todo lo que puede hacer ” Y añadió entre lágrimas: “ El 25 de mayo van a ser 20 años de que un hombre con apenas 22% de los votos cambió la Argentina ”

“¿Pero de qué depende ahora la elección?”, dijo Duggan.

“ De que volvamos a enamorar a la sociedad, de eso depende ” enfatizó la vicepresidente.

Al grito de los kirchneristas “Cristina presidenta” el programa cerró:

Cristina también hizo de mención de sus creencias religiosas y de cómo la fe de las personas, además de sus vivencias políticas reforzaron sus ideas. Al mismo tiempo, Pablo Duggan pidió que las cámaras en exteriores le enseñaran a la vice una enorme muchedumbre de personas que gritaban su nombre.

“ Espero volver a tenerte por acá ” dijo Pablo Duggan, esperanzado.

“Bueno, veremos ” cerró Cristina.

