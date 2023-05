Radio 10: Pablo Duggan respondió tras acusación por maltrato

image.png

Además, continúo su descargo expresando sus disculpas, dejando en claro que "nunca tuvo la intención de maltratar a su compañera" y reconociendo que tiene un carácter difícil. "Ustedes no saben que a veces en el fragor de la radio, todos queremos participar, todos nos preparamos y tenemos cosas para decir, entonces por ahí es duro para alguien que quiere aportar algo, no tener el tiempo, no tener el lugar y esas cosas afectan y muchas veces no nos damos cuenta en el desorden de un programa de noticias y entonces pasan cosas que a uno le molestan y tiene todo el derecho de que le molesten y de sentirse mal y yo tengo la obligación de decirle a Anita que si hice algo que la hizo sentir mal pedirle disculpas", aseguró.

"Estuvimos hablando largo rato, lloramos juntos y yo creo que lo que corresponde es escucharla a ella. Te pido perdón Anita públicamente porque no tenés por qué sentirte mal y hay que tener cuidado, aprender todos los días de cómo mejorar las posibilidades de que el otro desarrolle su tarea de la mejor manera posible", volvió a remarcarle a su compañera quien se encontraba en vivo en el programa y tomó la palabra.

La locutora expresó: "Me han enseñado en mi casa por sobre todas las cosas a tener respeto por todos, por los que nos escuchan, por mis compañeros, hemos tenido muchos cruces, Pablo tiene un carácter bastante difícil, yo soy de enfrentarlo siempre, ayer no fue nada agradable lo que uno vivió y la otra persona no se puede dar cuenta siempre y lo entiendo. Pero bueno, pudimos limar las asperezas".

Y expresó directamente a su compañero:"Pablo yo quería que todo se solucionara pero hay veces que no escuchabas, siempre te hice frente y acá estoy sentada para seguir haciendo De Vuelta con toda la gente".

A lo que Duggan respondió: "Te pido que no lo interpretes como maltrato. Yo también estoy golpeadísimo".

"Dejame que esto lo vaya masticando y demás. Vos sabes que la vida no me ha sido fácil del todo en la radio y fui sometida a un montón de cosas. Hace 5 años que trabajo con Pablo y siempre le respondí. Creo que tenemos que ir aprendiendo como sociedad todos y yo decidí estar acá para hablarle a la gente", concluyó la locutora.

Por su parte, el jueves por la noche Duggan se manifestó a través de sus redes sociales haciendo nuevamente referencia a lo sucedido, asumiendo responsabilidad pero dejando en claro que ya estaba todo resuelto con su compañera. "Todo en paz. Siempre te podes equivocar y siempre se puede reparar".

https://twitter.com/pabloduggan/status/1654266000911605761 Todo en paz. Siempre te podés equivocar y siempre se puede reparar.

Gracias. — Pablo Duggan (@pabloduggan) May 4, 2023

Más contenido en Urgente24:

5 restaurantes frente a la Costanera para comer el finde

Los 5 mejores restaurantes en Tigre frente al río

Tarjeta de crédito y débito: Los nuevos cambios para su uso

Crucero recorrerá el mundo en 3 años: Cómo será y precios

El paraíso escondido en Colombia que pocos conocen