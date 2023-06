En ese sentido, también señaló que la vicepresidente de la Nación colocó 33 de los 68 en la lista de los legisladores que renuevan bancas, mientras que Massa solo puso siete.

Eduardo Feinmann reculó contra Sergio Massa

Sin embargo, en LN+, luego de que la vicepresidente Cristina Kirchner comentara a la militancia que su candidato era el ministro del Interior, Eduardo de Pedro, cuando todo indicaba que UP iba a una PASO con Daniel Scioli representando a la Casa Rosada, el conductor se convenció:

Ah, pero Sergio Massa no es el candidato de Cristina Kirchner sino el candidato de la unidad. Su candidato era Wado de Pedro, que no es lo mismo. Massa no pertenece a nadie; pertenece a él mismo. No es el elegido por Cristina sino lo que tuvo que aceptar para que haya candidato único Ah, pero Sergio Massa no es el candidato de Cristina Kirchner sino el candidato de la unidad. Su candidato era Wado de Pedro, que no es lo mismo. Massa no pertenece a nadie; pertenece a él mismo. No es el elegido por Cristina sino lo que tuvo que aceptar para que haya candidato único

Luego, con Pablo Rossi completó: "En realidad, es mentira eso de candidato único porque va a haber PASO. Grabois se presentó. Está bien, Massa le va a ganar 90 a 10 o 99 a 1 (...) Vos sabés que a Grabois lo único que le importa es la guita y, si hay guita...", dijo contra el piquetero sobre los rumores de que hay negociaciones para que se baje.

De todas maneras, arremetió para pedir que voten contra el gobierno nacional, aunque tomó ciertos recaudos: “Espero que la gente vote con consciencia y los deje reducidos a la mínima expresión pero con esta gente nunca se sabe. Además, tienen los fierros”.

Y sobre el final de su editorial en LN+, a las 18:53, pidió su renuncia para la campaña electoral.

