Esto generó conflictos con Eduardo Feinmann, quien ha decidido reducir El Pase en términos de minutos para dialogar pavadas virales con el joven y trasladar la información realmente influyente al espacio que comparte a las 18 con Pablo Rossi.

Allí, el conductor de Radio Mitre arremetió contra la expresidente del PRO, Patricia Bullrich, con comentarios lapidarios que recuerdan su pasado montonero, guerrillero y peronista de los años ’70.

Luego de repasar la revelación de Daniel Scioli de haber dialogado en muy buenos términos con Bullrich para llegar a un acuerdo entre ambos si uno de los dos llegan a la Casa Rosada, Feinmann chicaneó: “De esta situación se sale con más política, no con menos política (…) Ahora, esto es impresionante porque ella no lo contó y si no era por él no nos enterábamos porque hasta ahora el mensaje era que no había que arreglar ni con Schiaretti ni con nadie. Qué sé yo. Es raro, ¿no? ¿Con un peronista sí pero con otro peronistas no? Qué sé yo. Es raro ”.

Entonces, Pablo Rossi lo pinchó: “Esto no le va a gustar para la coherencia del discurso de Patricia”.

Allí fue cuando Feinmann la destrozó: “Pero, ¿por qué? Si Patricia Bullrich ha hecho un camino político y ella sabe bien esto porque antes de ser Patricia Bullrich fue Carolina Serrano. Ella es Patricia Bullrich Luro Pueyrredón de no sé, de no sé cuánto. Pero antes de ser esta Patricia Bullrich que nosotros conocemos, era Carolina Serrano, el nombre de guerra cuando ella era de la juventud peronista montonera. Entonces, en algunos momentos le sale el Carolina Serrano. A ver, un empresario me contó que tuvo un encuentro con un empresario europeo que la quiso conocer y en un momento le dijo que ‘esta debe ser la primera vez que yo hablo con una guerrillera de derecha’ y ella lo tomó a bien. No se ofende. Al contrario, con orgullo”.

Sin dudas, hay un quiebre en la línea editorial de LN+ que comienza a evidenciarse poco a poco en la pantalla luego de que el expresidente Mauricio Macri renunciara a la candidatura y se libró una guerra a cielo abierto por el liderazgo del PRO. A su vez, el pacto Larreta/Morales para abrirle la puerta a los peronistas.

¿Los duro se moderarán o directamente terminarán huyendo de la señal?

Más contenido en Urgente24+

La Cámpora ya no juega de local ni en C5N ni en Página12

Elecciones 2023: Qué tienen en la cabeza los chicos TikTok

Tendencias: Rodríguez Larreta arriba de Patricia Bullrich

Cecilia Strzyzowski ¿Qué dicen y quién envió los chats?

Compra supermercado U24: Coto vs. Día y se hunde Carrefour