Cuando fue consultado por los heridos que dejaron los cambios de las listas para las PASO, el titular de la cartera de Seguridad bonaerense respondió: “Creo que hubo un solo herido y que fue por el maltrato que tuvo el Presidente con el que fue candidato de su lista, que fue Scioli. Mi abuela diría: ‘¿Qué se puede esperar de un burro más que una patada?’”.

“Yo fui crítico desde el primer día y no esperaba más que otra cosa de este gobierno, por lo tanto no me sorprende. Lo dije cuando lo tenía que decir. Lo dije cuando el Presidente tenía el 90% de imagen positiva. Lo dije cuando todos los días pedían mi renuncia siendo el ministro de una provincia que es Nación dependiente”, insistió.

Asimismo, crítico al sector del oficialismo que responde a Alberto Fernández porque “intentaron por todos los mecanismos ir a una PASO y a último momento les soltaron la mano a sus propios candidatos y hubo dos sobrevivientes, que lo único que les interesaba era estar en una lista”. Al ser consultado si hablaba de Victoria Tolosa Paz y de Santiago Cafiero, el ministro bonaerense respondió: “Hablo del Presidente, que fue el arquitecto de todo este enchastre que hicieron a último momento”.

El funcionario del gobierno de Axel Kicillof enfatizó su crítica al Presidente y sostuvo que “si usted tiene una convicción, esa convicción la ejecuta gane o pierda. No puede a último momento hacer los papelones que hizo. Una persona gana o pierde, lo que no hace es traicionar a quien en su momento fue su candidato”.

Por último, Berni afirmó que va a militar la fórmula encabezada por Sergio Massa. Además, destacó la “honorabilidad” de Daniel Scioli: “Reivindico el honor de haber bajado cualquier tipo de pretensión en aras de la construcción de la unidad sin pedir nada a cambio. Me parece que tiene el reconocimiento de todos los compañeros y eso, para cualquier militante, es el mayor de todos los reconocimientos”.

