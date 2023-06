"Chapeau" de Aníbal Fernández a Sergio Massa

Respecto a la campaña, el funcionario sostuvo que "al electorado desencantado se le habla claramente". "Muchas cosas de las que se están viendo en cuanto a quienes van a competir con nosotros... no me gusta hablar de la oposición pero sí es necesario referirse a ellos cuando fueron gobierno, que llegaron mintiendo rabiosamente a un pueblo y que los resultados fueron los vistos, ahora se han caído las caretas. Salen y te lo dicen con toda la furia del mundo, uno te dice que va a bajar 13% el PBI, cómo se van a comportar respecto al trabajo, sus reformas laborales son echarte y no pagarte indemnización", planteó.

"Cristina mostró un gráfico, donde el FMI muestra que ha habido una renta exorbitante, más allá de lo necesario. En julio de 2022 mandamos una ley al Congreso, que por supuesto no se trató, que hablaba de la renta no prevista, que precisamente intenta reparar esa situación. El mundo lo tiene y nosotros no somos una isla", explicó.

"A definición de Juan Perón, nosotros siempre hemos visto al movimiento obrero organizado como la columna vertebral de este movimiento, y en ese marco es muy simple darse cuenta cuán importante es seguir el rol que tiene cada uno. Cuando hablamos de esto nos referimos a toda la cadena completa, hablamos del campo, de la industria, docentes, trabajadores de la salud, de las fuerzas de seguridad. Porque todos ellos tienen hijos con la mala costumbre de querer comer todos los días", subrayó Aníbal Fernández.

