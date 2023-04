Sergio Berni se 'relame': "Lamentablemente lo predije"

"En un mano a mano con todos los dirigentes, la persona con mayor potencia electoral es Cristina”, expresó el ministro de Seguridad bonaerense, pero evaluó que será “una decisión personal de ella” presentarse o no.

Asimismo, Berni afirmó que el 2 de abril tiene la “voluntad de competir contra el Presidente en una interna del Partido Justicialista (PJ)”.

“Hoy a la noche se reunirá el Consejo del PJ. Veremos qué se dice y tomaremos nuestras propias decisiones”, agregó.

Recordemos que urgidos de definiciones que pongan en marcha la maquinaria electoral, la plana mayor del PJ nacional, que conduce Alberto Fernández, se reunirá para fijar la fecha del próximo congreso partidario, el que deberá definir la estrategia de cara a los próximos comicios, así como las reglas de participación de cara a una eventual Primaria Abierta (PASO) del Frente de Todos (FdT).

Hace unas semanas, el funcionario bonaerense había asegurado que "tener de presidente a alguien que no es peronista es el error más grande que pudo haber cometido el Partido Justicialista. Alberto Fernández hizo un gran daño".

Y siguió apuntándole a Nación: "Este Gobierno se caracterizó por ser un gran comunicador en off y en off hablan los traidores; los que ponemos la caripela todos los días somos los únicos que hablamos en on todos los días".

Además, con respecto a Fernández, sentenció: "Si Néstor Kirchner se levanta de la tumba, saca de una patada en el orto a unos cuantos".

A su vez, marcó la cancha: "El kirchnerismo acompañó las decisiones de Alberto Fernández y ese no es el proyecto nacional con el que soñé toda mi vida y por eso me distancié".

