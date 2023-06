Bomba: Netflix quiere sumar HBO Max a su catálogo streaming

image.png El catálogo de HBO Max es de los más ricos y variados de todos los servicios streaming.

Además, el medio Vulture se enteró de que los títulos adicionales que se están discutiendo actualmente para el posible acuerdo son la comedia Ballers de Dwayne “The Rock” Johnson, el icónico drama de los primeros años Six Feet Under (que emitió su último episodio en 2005), y un par de miniseries producidas por Steven Spielberg/Tom Hanks, Band of Brothers y The Pacific.