Netflix: Festival de anuncios para todo el furor que viene

One Piece | Avance oficial | Netflix

Otro clásico de la animación que tendrá su versión live action es Avatar: The Last Airbender, la exitosa serie que narra las aventuras de Aang, el último maestro del aire. Netflix reveló las primeras imágenes del elenco y un breve teaser que muestra los símbolos de las cuatro naciones elementales. La serie aún no tiene fecha de estreno, pero se espera que sea en 2024.