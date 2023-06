HBO Max: The Las Of Us 2 reemplazará a este amado personaje

Sin embargo, la temporada 2 de The Last of Us lo convertirá en un personaje principal de pleno derecho, dándole una imagen mucho más grande. Tommy apareció en The Last of Us Parte II mucho más que en el primer juego, algo que probablemente se reflejará en la temporada 2.

image.png Hay que tener en cuenta que Tommy en la parte 2 del videojuego de PlayStation la pasó muy, muy mal.

The Last Of Us fue un furor para HBO Max

The Last of Us se logró convertir en una de las series más vistas y comentadas del momento, y demostró que es posible adaptar un videojuego con éxito al formato televisivo. La serie causó un gran furor entre los fans del juego y los nuevos espectadores, que esperan con ansias el estreno de la segunda temporada. Mientras tanto, pueden disfrutar de la primera en HBO Max.

The Last of Us | Tráiler oficial | Español subtitulado | HBO Max

La primera temporada de The Last of Us consta de nueve episodios, que adaptan los acontecimientos del primer juego lanzado en 2013. En ella, Joel es contratado para sacar a Ellie de una opresiva zona de cuarentena, ya que la joven podría ser la última esperanza de la humanidad al ser inmune al virus que convierte a las personas en monstruos.

Lo que comienza como un simple trabajo, se convertirá en un viaje brutal en el que lo más importante es sobrevivir y forjar una relación entre ambos personajes.

------------------------------------------------

Más contenido en Urgente24

El fastidio de 'Wado', las 48 horas de Massa y la convicción de Scioli

Guerra de chicanas en el FdT: "Dedo mágico", "amigo invisible" y "nos reproducimos"

Majul lo esperó a Jonatan Viale y le aclaró los tantos

"Pánico" en Estados Unidos: Binance anunció corralito

Juan Darthés busca descancelarse: Burlando rompe el silencio