Fracaso polémico: Destrozan serie de HBO Max con The Weeknd

image.png

"Yo después de ver el primer episodio de The Idol. A Sam Levinson ya le deben de quitar presupuesto por favor. Y que pésimo actua The Weeknd".

image.png

"Bueno ya que están aquí si van a ver The Idol por curiosidad o por tirarles mierda, véanla pirata para no darles rating y que HBO entienda que esos dos pajeros no deberían escribir un personaje femenino nunca más en la vida."

image.png

"Recordatorio que #THEIDOL tenía una directora mujer y The Weeknd dijo que 'se estaba inclinando mucho a la perspectiva femenina' e hizo que HBO la botara y Sam Levinson (Euphoria) la reemplazó y por eso es que vimos las tetas de Lily-Rose Depp 32 veces en el primer episodio"

Un futuro incierto

La serie no solo recibió el rechazo del público, sino también el de la crítica profesional. Según el sitio web Rotten Tomatoes, The Idol tiene un 32% de aprobación por parte de los expertos y un 61% por parte de los espectadores. Estas cifras son muy bajas para una producción de HBO Max, que suele ofrecer productos de calidad.

image.png En Rotten la está pasando muy mal.

El futuro de The Idol es incierto. Aunque la serie tiene previsto emitir seis episodios, no se sabe si tendrá luz verde para una segunda temporada.

Además, ya venía cargada de escándalos en contra de Sam Levinson, quien el pasado fue acusado de misoginia y racismo por sus anteriores trabajos.

The Idol | Official Trailer | HBO

The Idol es una serie que ha decepcionado a muchos. Lo que se presentó como una promesa de drama y música se convirtió en un fracaso anunciado.

--------------------------------------------

Más contenido en Urgente24

Alerta monotributo por AFIP: A cuánto aumentan las escalas y cuándo

El lugar de Venezuela que atrajo a astronautas de la NASA

La rebelión de BRICS y ASEAN: Adiós al dominio del dólar

Disney chocado: ESPN repite accionar y echó a periodistas

Compra supermercado U24: Carrefour, muy complicado por Coto