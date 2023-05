HBO Max: Clint Eastwood cumple 93, sus mejores peliculas

¿Qué opina Eastwood de los servicios streaming?

En una entrevista con The Wall Street Journal en 2014, dijo: “Me gusta el cine tradicional. Me gusta ir a una sala oscura con un montón de extraños y ver algo en una pantalla grande. Eso es lo que me atrajo al cine cuando era niño ”.

Por otro lado, Eastwood reconoció que los tiempos cambiaron y que los servicios streaming son una realidad que hay que aceptar y aprovechar. Así lo expresó en una entrevista con The New York Times en 2018, cuando habló de su película Mula, que se estrenó simultáneamente en cines y en HBO Max: “Creo que es una buena idea. Es el futuro. La gente quiere ver las cosas de diferentes maneras. Y si puedes hacerlo de una manera que sea conveniente para ellos, ¿por qué no? ”.

image.png La Mula: otro clásico del director.

Además, Eastwood ha colaborado con plataformas como Netflix y Amazon Prime para producir documentales sobre su vida y su obra, como Clint Eastwood: The Man from Malpaso (1993) y Clint Eastwood’s Cinema of Violence (2017).

Se podría decir que Clint Eastwood tiene una opinión equilibrada y flexible sobre los servicios streaming, que respeta el cine como arte, pero también como negocio, y que se adapta a las nuevas formas de consumo sin renunciar a su esencia.

¡Ah, y tiene una nueva película en camino!

Las películas de Clint Eastwood disponibles en HBO Max y Netflix:

Para los fanáticos del legendario artista, hay buenas noticias: algunas de sus mejores películas se pueden disfrutar en las plataformas de streaming HBO Max y Netflix. En HBO Max se encuentran disponibles Gran Torino, Cry Macho, La Mula, Los Puentes de Madison e Imperdonables.

image.png Las películas de Clint presentes en HBO Max.

En Netflix se pueden ver La Venganza del Muerto y Joe Kidd. Sin duda, una oportunidad única para repasar la vida y obra de una leyenda de Hollywood.

