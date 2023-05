HBO y Netflix errados: Habrían encontrado al asesino Zodiaco

El Asesino del Zodiaco es responsable de al menos cinco muertes confirmadas, aunque él mismo afirmó haber matado a 37 personas en sus cartas. En ellas, también incluía códigos cifrados que supuestamente revelaban su nombre y sus motivos. Sin embargo, solo uno de esos códigos fue descifrado por un matrimonio de aficionados en 1969.

image.png Uno de quien, en vida, fue enorme amigo del presunto Zodiac Killer.

El resto permaneció sin resolver hasta el año pasado, cuando un equipo internacional de expertos logró descifrar el llamado “código 340”.

Los documentales de Netflix y HBO al respecto:

Netflix produjo dos documentales relacionados con el Zodiaco: The Most Dangerous Animal of All y This Is a Robbery: The World’s Biggest Art Heist. El primero se basa en el libro homónimo de Gary L. Stewart, quien afirma ser el hijo del Asesino del Zodiaco, y explora su búsqueda de la verdad sobre su origen y su posible conexión con los crímenes.

Aunque también estuvo presente en FX.

The Most Dangerous Animal of All | Official Trailer [HD] | FX

El segundo narra el robo de 13 obras de arte del Museo Isabella Stewart Gardner de Boston en 1990, y menciona la hipótesis de que el Asesino del Zodiaco podría estar involucrado en el hecho.

HBO, por su parte, produjo un solo documental sobre el Zodiaco: The Zodiac Killer. Este documental forma parte de la serie Very Scary People, presentada por Donnie Wahlberg, y repasa la historia del Asesino del Zodiaco desde sus primeros crímenes hasta sus cartas y códigos, así como las investigaciones policiales y periodísticas que intentaron dar con su identidad.

image.png

El documental también presenta testimonios de sobrevivientes, familiares de víctimas y expertos en el caso.

De yapa un análisis documental por Magnus Mefisto:

Y también vale mencionar el video de investigación que realizó el youtuber Magnus Mefisto sobre el tema. Y también pedirle perdón porque la miniatura de la nota le pertenece a él.

IDENTIFICARON al AS3SINO del ZODÍACO - Era este SOSPECHOSO

----------------------------------------

Más contenido en Urgente24

Chicana de Bloomberg: Jubiló a Rupert Murdoch con Elon Musk, que avanza con transplantes cerebrales

La fruta para el desayuno que ayuda a frenar el hígado graso

Cambiar neumáticos en Chile, Paraguay o Uruguay: Cuánto ahorras en cada país y cuál conviene

Google eliminará tu cuenta de gmail si no haces esto

Free Shop Iguazú cuesta menos que Miami (y sin impuestos)

Griselda Blanco: Liberan a Jara, detienen a empresario y viaja Nancy Pazos