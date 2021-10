Identifican al Asesino del Zodíaco... pero ya está muerto

Los 'Case Breakers' afirman que Gary Francis Poste, quien falleció en 2018, fue el 'Asesino del Zodíaco', señalando pistas quencluyen varias fotos encontradas en su cuarto oscuro, y un patrón de cicatrices o arrugas en su frente que coinciden con un boceto policial del Zodíaco, además de evidencia forense que incluye ADN.

Zodiac Killer KPIX News report 1969

Otras pistas citadas por el equipo incluían letras descifradas en código, incluida una que, eliminando las letras del nombre completo de Poste, se revela un mensaje alternativo.

Jen Bucholtz, ex agente de contrainteligencia del Ejército, que trabaja en casos sin resolver, e integra el grupo:

Debías saber el nombre completo de Gary para descifrar estos anagramas.

De todos modos, es lógico -sucede hasta con Jack el Destripador- hay escépticos.

El grupo también está convencido de que Poste fue responsable del asesinato no resuelto de Cheri Jo Bates, en Riverside, California, el 31/10/1966, 2 años antes de que ocurriese el primer asesinato relacionado con Zodíaco en el Área de la Bahía.

Bates fue reportada como desaparecida por su padre y fue encontrada brutalmente apuñalada en un callejón junto a la biblioteca de Riverside City College: 42 heridas en su cuerpo.

Polémica

Una confesión enviada a la policía local 1 mes después del asesinato incluye frases similares a las utilizadas por 'Zodíaco', pero las autoridades la descartaron después de recibir un mensaje anónimo mecanografiado en 2016 que calificaba la carta anterior de "broma enfermiza".

La Unidad de Casos Resueltos de Homicidios del Departamento de Policía de Riverside dijo a Fox News: "Nuestra Unidad de Casos Resueltos de Homicidios ha determinado que el asesinato de Cheri Jo Bates en 1966 no está relacionado con el Asesino del Zodíaco".

Entendemos el interés público en estos asesinatos sin resolver, pero todas las consultas sobre el Asesino del Zodíaco deben remitirse al FBI.

Sin embargo, 'The Case Breakers' insisten en que otras pruebas vinculan a Poste con el asesinato de Bates:

Poste era un veterano de la Fuerza Aérea cuando recibió chequeos médicos por un incidente con arma de fuego en un hospital ubicado a 15 minutos de la escena del asesinato de Bates; un reloj de pulsera con una salpicadura de pintura que se encontró en la escena del crimen -él pintó casas durante décadas- y una huella de tacón de una bota militar del tamaño y estilo de las que usaban Poste y 'Zodíaco'.

gary poste.jpg Asesino del Zodíaco: Gary Francis Poste.

The Case Breakers están presionando a la policía local para que compare una muestra de ADN de Poste con las almacenadas desde que fueron recolectadas en la escena del crimen de 1966.

"La parte real aquí tiene todo que ver con el ego y la arrogancia", dijo a Fox News, Bill Proctor, un ex oficial de policía de Riverside que pasó 40 años en las noticias de televisión, miembro del equipo de 'The Case Breakers'.

No están hablando de lo que tienen, lo que significa que cualquier otra persona que se siente a la mesa podría tener un argumento razonable de que la información de una organización externa es tan valiosa, si no más, que lo que ya ha hecho el departamento de policía.

Mensajes

'Zodíaco' apuntó, entre diciembre de 1968 y octubre de 1969, a parejas jóvenes, con 2 hombres como sobrevivientes, y mató a un taxista que estaba solo.

El primero de los asesinatos confirmados de 'Zodiaco' ocurrió en diciembre de 1968 cuando un hombre y una mujer fueron asesinados a tiros en un automóvil en Benicia, California.

El 4 de julio de 1969, otro hombre y una mujer fueron baleados en Vallejo. El hombre sobrevivió.

Más tarde ese año, una pareja fue apuñalada cerca de un lago. El hombre sobrevivió a pesar de sufrir múltiples puñaladas.

Un taxista también fue asesinado a tiros en San Francisco ese año.

Pero en sus cartas y mensajes cifrados enviados al 'San Francisco Chronicle', él afirmó haber asesinado a 37 personas, y se le ha relacionado con varios otros casos sin resolver.

De los 4 mensajes cifrados que produjo, w siguen sin resolverse pero uno fue descifrado en 1969, y en 2020, un equipo de descifradores de códigos descifró 340 caracteres que 'Zodiaco' envió al San Francisco Chronicle.

Espero que se esté divirtiendo mucho tratando de atraparme ... No le tengo miedo a la cámara de gas porque me enviará al paraíso mucho antes, ahora tengo suficientes esclavos trabajando para mí.

Entonces el FBI aseguró que la investigación estaba en curso.

gary poste 3.jpg Comparativo del Identikit y una fotografía de Gary Francis Poste.

Testimonio

Un vecino de Poste, Hans Smits, le dijo a Fox News que pasó 10 años escondiendo a un denunciante que dijo que escapó de una 'pandilla' criminal encabezada por Poste.

El hombre, a quien 'The Case Breakers' se refería como Wil, le dijo a Smits que la pandilla deambulaba por la región de High Sierra de California y que fue "preparado para convertirlo en una máquina de matar".

Wil dijo que fue testigo de cómo Poste enterraba armas en el bosque, dijo Smits.

Smits dijo que le brindó apoyo financiero, logístico y emocional a Wil, y lo trasladó durante casi 10 años en un esfuerzo por mantenerlo a salvo.

"Yo fui quien lo llevó a la oficina del FBI, lo subió a un tren y lo envió fuera del Estado", dijo Smits.

Otra mujer llamada Michelle dijo que convivía con el hijo de Poste. Ella le dijo a Fox News que fue víctima de acoso por parte de Poste y su 'pandilla' durante la relación que incluyó daños a su auto y otros incidentes.

A pesar de haber muerto durante tres años, algunas personas le siguen siendo misteriosamente leales, dijo Michelle, quien también se negó a dar su apellido.

"Apuntó a hombres jóvenes que no tenían una figura paterna", dijo. "Era un grupo de 3, pero él [Poste] hizo mucho daño. Todavía tiene algún tipo de control ... y se ha ido".